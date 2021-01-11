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全家再推「山海樓」系列 5款年節應景鮮食銅板價澎湃吃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家再度與米其林一星餐廳「山海樓」跨界合作推5款台式好料，讓大家可以新春好運吃進肚。圖／全家便利商店提供
全家再度與米其林一星餐廳「山海樓」跨界合作推5款台式好料，讓大家可以新春好運吃進肚。圖／全家便利商店提供

超商鮮食越來越強大，不用排隊、免預約就能輕鬆吃各種米其林星級料理！全家便利商店搶在農曆年前推出應景強檔鮮食，其中首推今年再度蟬聯米其林一星台菜餐廳「山海樓」，由行政主廚蔡瑞郎親自指導監製，因應春節氛圍，自1月13日起限量推出「八寶蹄膀飯」、「五福炒麵」、「黃金烏魚子炒飯」、「蝦仁赤肉羹」、「旗魚炊粉湯」等共5款充滿年節氣氛的台式料理，每款只需不到百元價格就可品嚐到頂級滋味，還可享有鮮食自由配優惠組合，指定品項任選2件省5元、3件省10元。

看準新的一年需要補氣養身迎好運的需求，全家再化身鰻魚專賣店，特選高品質日本品種鰻魚，限量推出「玉子鰻魚飯」，若想品嘗小份量還可選擇「蒲燒鰻魚烤飯糰」隨時解饞。同步推出「蒲燒鰻魚片」、「鰻丼便利包」、「金閣禮盒」，不管是要自煮加菜、或是年節送禮兩相宜。另外，好運甜點首推日本進口冰「巧克力風味鯛魚燒雪派」，以喜氣的紅、白雙色鯛魚燒餅殼，包裹巧克力冰淇淋，讓大家不能出國也能品嘗到在地日本味。

而因應近期國內吹起的蔬食風潮，繼植物肉鮮食、厚豆乳拿鐵之後，全家「媽媽煮藝」再推出全新素食系列，首推2款蛋素商品「素花枝丸」、「黑胡椒素雞塊」，以蒟蒻、非基改大豆蛋白等天然成分製成，且皆符合Clean Label少添加認證，讓素食也能夠更天然、純粹，外食選擇更多元。

全家化身鰻魚專賣店，推出鰻魚便當、飯糰替上班族補元氣。圖／全家便利商店提供
全家化身鰻魚專賣店，推出鰻魚便當、飯糰替上班族補元氣。圖／全家便利商店提供
媽媽煮藝素花枝丸、素雞塊新登場，讓吃素更便利。圖／全家便利商店提供
媽媽煮藝素花枝丸、素雞塊新登場，讓吃素更便利。圖／全家便利商店提供
除了玉子鰻魚飯、蒲燒鰻魚烤飯糰，全家還同步推出蒲燒鰻魚片、鰻丼便利包、金閣禮盒，自煮送禮兩相宜。圖／全家便利商店提供
除了玉子鰻魚飯、蒲燒鰻魚烤飯糰，全家還同步推出蒲燒鰻魚片、鰻丼便利包、金閣禮盒，自煮送禮兩相宜。圖／全家便利商店提供

日本 米其林 巧克力

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