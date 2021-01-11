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美食外送推「免廢」 foodpanda目標減少1500萬公斤垃圾

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
foodpanda預計推動永續免廢生活，在2021年底前減少1500萬公斤垃圾產生。圖／foodpanda提供
foodpanda預計推動永續免廢生活，在2021年底前減少1500萬公斤垃圾產生。圖／foodpanda提供

美食外送風潮崛起也帶來更多一次性餐具垃圾，foodpanda表示，2019年10月起鼓勵消費者訂餐時不選擇一次性餐具，目前已減少500萬公斤以上垃圾，未來還會設計回饋獎勵機制，消費者向減塑餐廳訂餐可獲得點數兌換美食金，今年將推動永續免廢生活，目標年底前累積減少1500萬公斤垃圾。

foodpanda台灣營運總監余岳勳表示，foodpanda自2019年開始鼓勵消費者訂餐時選擇不主動提供免洗餐具或吸管，未來將設計訂餐App回饋獎勵機制，鼓勵消費者選擇減塑餐廳，獲得點數累積，進而兌換美食金，建立外送免廢的友善循環。

foodpanda統計，2019年10月開始推動一次性餐具減量，訂餐系統讓消費者可選擇不使用一次性餐具，截至目前為止已減少500萬公斤以上垃圾。2020年8月減少塑膠袋使用，免費提供5萬份外送環保提袋，讓消費者可以請店家不使用塑膠袋包裝，降低塑膠袋使用量。

另外，foodpanda在2020年11月於台南首推試辦「循環容器外送服務」，2020年12月提出免廢生活計畫，推動環境教育講座、淨灘計畫試辦，12月南北兩場淨灘活動共有超過300名外送員參加，共清出1508公斤垃圾，預計在今年6月前共舉辦8場全台循環淨灘活動。

foodpanda表示，預計推動永續免廢生活，在2021年底前累積減少1500萬公斤垃圾產生，為地球減壓。

foodpanda 餐具 塑膠袋

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