聽新聞
test
0:00 / 0:00
想抽保時捷還是特斯拉？ 全聯牛年福袋頭獎讓你投票決定
去年抽瑪莎拉蒂還不夠，今年大年初一全聯福利中心福袋再爆驚喜，首度推出福袋頭獎讓消費者投票決定，想要抽保時捷還是特斯拉？讓想買福袋的民眾自己決定！
每年都引爆話題與搶購熱潮的全聯福利中心福袋，眾所矚目的頭獎今年將由消費者自行投票決定，選項有市值354萬元的保時捷Cayenne以及市值333萬元的特斯拉Model X讓大家2選1，即日起至1月18日前，邀請消費者到全聯官方Instagram參與投票活動，最終答案將於1月19日對外公布，提前1個月開跑炒熱福袋話題。另外，今年全聯還準備了22名的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（市值74,980元）新騎獎，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項超過200名，再次創下史上新高紀錄。
全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市準時開賣，今年同樣販售2種價格不同福袋，分別為「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中，「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（金/銀色各1萬台）。
全聯今年總共推出12萬個福袋，除了有豪華頭獎讓大家拼手氣，福袋本身內容物也超豐富，皆內含超過10樣的食品、用品及文創品，光內容物總價值就超過900元，其中「新春大禮包」最高現省超過1萬元，聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，讓消費者一次通通享有，還有多家遊樂園門票好康，如宜蘭傳藝園區門票免費兌換（價值約150元）、麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券（價值350元）等，讓無法出國的民眾，在過年期間也能好好在台灣玩樂。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言