想抽保時捷還是特斯拉？ 全聯牛年福袋頭獎讓你投票決定

去年抽瑪莎拉蒂還不夠，今年大年初一全聯福利中心福袋再爆驚喜，首度推出福袋頭獎讓消費者投票決定，想要抽保時捷還是特斯拉？讓想買福袋的民眾自己決定！

每年都引爆話題與搶購熱潮的全聯福利中心福袋，眾所矚目的頭獎今年將由消費者自行投票決定，選項有市值354萬元的保時捷Cayenne以及市值333萬元的特斯拉Model X讓大家2選1，即日起至1月18日前，邀請消費者到全聯官方Instagram參與投票活動，最終答案將於1月19日對外公布，提前1個月開跑炒熱福袋話題。另外，今年全聯還準備了22名的「台鈴智慧雙輪eReadyFun」（市值74,980元）新騎獎，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等豐富獎項，總獎項超過200名，再次創下史上新高紀錄。

全聯牛年福袋將於2月12日大年初一早上9點在全台門市準時開賣，今年同樣販售2種價格不同福袋，分別為「生肖福袋」與「萬國福箱」。其中，「生肖福袋」使用12生肖牛年福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋，售價200元，享1次抽獎機會，全台限量10萬袋；而「萬國福箱」則強化國旅需求，使用市價5,280元的萬國通路20吋四輪登機箱，售價1,200元，享6次抽獎機會，全台限量2萬台（金/銀色各1萬台）。