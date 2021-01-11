魔術界最佳幻術師領軍 16日超視覺魔術秀麗寶樂園開演

跨界魔術劇場「超視覺魔術秀」將開演，麗寶樂園渡假區1月16日到3月14日邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師領軍，帶領曾參與過太陽馬戲團的表演者與多位國內外舞者，結合國際級大師打造的魔術道具，透過幻術影像、音樂戲劇、舞蹈特技的表演。

麗寶樂園園長王永豪表示，疫情下世界受影響，許多在地優秀表演團體無法到國外演出，台灣人很幸福，仍有表演可欣賞，樂園會遵守防疫規定，這是樂園今年第一季的表演，每季陸續都會推出大型活動或展演。

超視覺魔術秀以太空旅行為題，觀眾可欣賞並感受各種星球的景緻，透過影像與服裝呈現科幻的整體風格，搭配音樂編曲，幻術在不知不覺中出現，另有特殊大型魔術道具，跑車憑空出現舞台中。

負責編導「超視覺魔術秀」的魔浪超劇場團長劉季陵，是跨界製作人，曾以新詩獲得聯合文學獎，電影原聲帶的作曲與製作奪下金曲獎，他對魔術始終懷有興趣，創立魔浪超劇場，展開了故事、音樂舞蹈及大型幻術的劇場表演，獲得國際魔術界最高榮譽獎項、被譽為「魔術界奧斯卡」的梅林獎最佳幻術師獎項肯定。

超視覺魔術秀表演時間為平日下午1點30分，假日上午11點30分、下午3點，在麗寶樂園世界劇場演出，除了大型表演外，在麗寶樂園渡假區福容大飯店、麗寶Outlet Mall、麗寶國際賽車場都將擺放大師打造的魔術道具供遊客拍照，特技秀，讓遊客可以近距離欣賞並感受趣味的互動體驗。

麗寶樂園官網推出超視覺魔術秀單人套票799元，含探索世界全票1張、魔幻炫光棒1個，及雙人饗宴套票1650元，含探索世界雙人門票1張、雙人套餐1份，購買活動套票可享當日魔術秀VIP保留席，須至探索世界客服中心預約，名額每日限量、額滿為止。