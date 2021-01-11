美魔媽媽隋棠秀逆天長腿登封 HUBLOT助攻很搶戲

因為完美媽媽形象而深受廣大粉絲喜愛的人氣女星隋棠，一月登上台灣時尚雜誌封面，並於日前在自己IG上分享此次拍攝的時尚大片。片中她發揮當年名模的深厚功力，演繹最新的秋冬時尚，一雙勻稱的逆天長腿，完全看不出來是三個孩子的媽。除了令人羨慕的美腿，此次小露性感的美照，她都以瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）最新的Big Bang Unico系列腕表配襯華服，成為簡約時尚的裝扮亮點。

隋棠在兩款封面照上，所配戴的Big Bang Unico星幻白皇金鑽表，以獨門的皇金（King gold）搭配白鑽、白色陶瓷、白色橡膠表帶，簡約的雪白色調與深具時尚感的運動休閒外型，完美演繹冬季氛圍，與近日台灣山區降雪的季節感相呼應。她在IG中也特地分享了大片中穿著柔美垂墜的女性襯衫的照片，迷人的薄荷綠色搭配的則是鑲嵌漸層七彩寶石的宇舶Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，同樣以宇舶獨家皇金材質打造，從表殼、表圈、到面盤時標與小秒盤圈都以漸層手法仔細鑲嵌彩色寶石，並搭配漸層彩虹色的彩色鱷魚皮表帶，在貴氣中又富潮流動感，難怪她會私心特別分享。 HUBLOT Big Bang Unico星幻白皇金鑽表，151萬8,000元。圖／宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，284萬5,000元。圖／宇舶表提供 隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自Prestige IG、宇舶表提供 隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG 隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG 隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自Prestige IG HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，284萬5,000元。圖／宇舶表提供