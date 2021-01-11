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美魔媽媽隋棠秀逆天長腿登封 HUBLOT助攻很搶戲

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG

因為完美媽媽形象而深受廣大粉絲喜愛的人氣女星隋棠，一月登上台灣時尚雜誌封面，並於日前在自己IG上分享此次拍攝的時尚大片。片中她發揮當年名模的深厚功力，演繹最新的秋冬時尚，一雙勻稱的逆天長腿，完全看不出來是三個孩子的媽。除了令人羨慕的美腿，此次小露性感的美照，她都以瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）最新的Big Bang Unico系列腕表配襯華服，成為簡約時尚的裝扮亮點。

隋棠在兩款封面照上，所配戴的Big Bang Unico星幻白皇金鑽表，以獨門的皇金（King gold）搭配白鑽、白色陶瓷、白色橡膠表帶，簡約的雪白色調與深具時尚感的運動休閒外型，完美演繹冬季氛圍，與近日台灣山區降雪的季節感相呼應。她在IG中也特地分享了大片中穿著柔美垂墜的女性襯衫的照片，迷人的薄荷綠色搭配的則是鑲嵌漸層七彩寶石的宇舶Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，同樣以宇舶獨家皇金材質打造，從表殼、表圈、到面盤時標與小秒盤圈都以漸層手法仔細鑲嵌彩色寶石，並搭配漸層彩虹色的彩色鱷魚皮表帶，在貴氣中又富潮流動感，難怪她會私心特別分享。

HUBLOT Big Bang Unico星幻白皇金鑽表，151萬8,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico星幻白皇金鑽表，151萬8,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，284萬5,000元。圖／宇舶表提供
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自Prestige IG、宇舶表提供
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自Prestige IG、宇舶表提供
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自隋棠IG
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自Prestige IG
隋棠配戴HUBLOT鑽表登上時尚雜誌封面。圖／取自Prestige IG
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，284萬5,000元。圖／宇舶表提供

瑞士

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