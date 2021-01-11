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雙滑雪機、30公尺雪場彩繪！ 新竹iSKI也能滑雪了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
館內不僅有雙滑雪機，並繪製有30公尺的雪景彩繪。圖／iSKI滑雪俱樂部提供
館內不僅有雙滑雪機，並繪製有30公尺的雪景彩繪。圖／iSKI滑雪俱樂部提供

今年無法出國滑雪，就到新竹滑雪吧！繼台北店之後，「iSKI滑雪俱樂部」日前已於新竹正式開幕，店內不僅採雙層獨棟的設計，並首創「雙滑雪機」，還有30公尺的全景雪場彩繪、滑雪場纜車、雪人等造景，更添真實感，即日起也推出單堂體驗課程優惠方案，利於民眾感受滑雪魅力。

致力推廣台灣在地滑雪訓練的iSKI滑雪俱樂部，配置有國際滑雪認證的教練及課程，並引進全台唯一、歐洲原裝的「滑雪模擬器」，透過穩定、可加濕的「雪毯」，協助學員進行滑雪訓練，體驗者也不需背負器材爬坡、免著厚重雪服，輕鬆就能感受滑雪樂趣，同時也具備可控坡度、時速等功能，更添真實感。紅外線自動感應停機的設計，讓小朋友也可以安心參與滑雪課程。

新開幕的iSKI滑雪俱樂部新竹店，採雙層獨棟設計，並且使用雙滑雪機，營造宛若身處山谷般的氛圍；長達30公尺的全景雪場彩繪，則是出自噴畫師李錫堅之手，重現雪場的壯麗之情。民眾除了可以在登場練習外，二樓也規劃有十五郎日式洋食景觀餐廳，藉由木造、壁爐、滑雪景觀窗等元素，一邊用餐也可欣賞滑雪情景，重現日本滑雪場的小木屋餐廳。另外，館內還設置有兒童遊戲室，以及適合打卡的滑雪纜車、雪人，增添體驗樂趣。

隨著新店開幕，即日起報名體驗單堂50分鐘的課程，初階課原價2,000元，優惠價1,850元；中階課原價2,400元，優惠價2,200元；4～6歲幼幼體驗課原價2,400元，優惠價2,200元。課程皆包含裝備、護具提供、全程專業滑雪教練指導。

館內設有讓人拍照打卡的滑雪纜車車廂。圖／iSKI滑雪俱樂部提供
館內設有讓人拍照打卡的滑雪纜車車廂。圖／iSKI滑雪俱樂部提供
iSKI滑雪俱樂部新竹店已經正式開幕。圖／iSKI滑雪俱樂部提供
iSKI滑雪俱樂部新竹店已經正式開幕。圖／iSKI滑雪俱樂部提供

新竹 纜車

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