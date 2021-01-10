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吃滷味抽Le Creuset！「潮味決」慶週年 中獎率100%
隸屬於「留鮮覺」旗下的滷味店「潮味決」，自即日起至2月5日期間，推出滿額抽獎的慶週年優惠活動，共計送出Le Creuset精品系列廚餐具組、200元加菜金等等不同大小贈禮，中獎率100%。
「潮味決」與「老先覺」為姊妹品牌，同隸屬於「留鮮覺」旗下。店內以「五湯四乾」的概念，提供麻辣當招牌、咖哩遇見湯、麻油遇薑黃、麻將黑心乾、蒜香小心乾等9種不同的滷味基底，自2017年至今，已經展店超過80間門市，包括麻辣乒乓魚蛋、麻辣韓國魚板、滷鴨血、麻辣豆腐，都是店內的人氣料理。2019年時，潮味決也推出二代店「潮味決．湯滷專門店」，整體風格大量採用白色、明亮的設計，增添用餐時的文青與潮流感。
即日起至2月5日期間，凡至全台潮味決消費，單筆滿150元，即可獲得「潮吉好運卡」抽獎券1張、消費滿300元送2張，以此類推。獎品共計有法國Le Creuset精品系列廚餐具組、幫你初加菜金（100元／200元）、1元商品，還有文青風格的手提杯套、紅包袋組等禮品，中獎率100%，兌換日期至2月28日為止。
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