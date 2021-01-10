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莉莉柯林斯、潤娥撞衫 Miu Miu早春甜美優雅又性感
時尚品牌Miu Miu的甜美風向來特色鮮明，當中帶點復古的小巧思更是讓許多精緻裝扮女孩愛不釋手。今年早春，Miu Miu在這樣的設計特色中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。
分量感十足的蓬蓬裙洋裝、短裙刻畫出1950年代的淑女氣息，但上身搭配的也許是皮夾克或露腰無袖襯衫、條紋上衣，流露叛逆又不按牌理出牌的個性。細膩優雅的大領片上衣，以運動棉褲搭出讓人一眼難忘的俏麗感，透膚薄紗花苞袖上衣也可以跟性感網襪碰撞出特殊火花。
包括韓國女星潤娥、張員瑛、大陸女星張藝凡、超模杜鵑以及美國女星莉莉克林斯最近都以Miu Miu 2021早春系列服裝造型入鏡雜誌、出席活動等等，甜美典雅又復古休閒的look有型又討喜。
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