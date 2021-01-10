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莉莉柯林斯、潤娥撞衫 Miu Miu早春甜美優雅又性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國女星潤娥。圖／摘自IG
韓國女星潤娥。圖／摘自IG

時尚品牌Miu Miu的甜美風向來特色鮮明，當中帶點復古的小巧思更是讓許多精緻裝扮女孩愛不釋手。今年早春，Miu Miu在這樣的設計特色中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。

分量感十足的蓬蓬裙洋裝、短裙刻畫出1950年代的淑女氣息，但上身搭配的也許是皮夾克或露腰無袖襯衫、條紋上衣，流露叛逆又不按牌理出牌的個性。細膩優雅的大領片上衣，以運動棉褲搭出讓人一眼難忘的俏麗感，透膚薄紗花苞袖上衣也可以跟性感網襪碰撞出特殊火花。

包括韓國女星潤娥、張員瑛、大陸女星張藝凡、超模杜鵑以及美國女星莉莉克林斯最近都以Miu Miu 2021早春系列服裝造型入鏡雜誌、出席活動等等，甜美典雅又復古休閒的look有型又討喜。

韓國女星張員瑛。圖／摘自IG
韓國女星張員瑛。圖／摘自IG
大陸女星張藝凡。圖／摘自IG
大陸女星張藝凡。圖／摘自IG
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
分量感十足的蓬蓬裙洋裝、短裙刻畫出1950年代的淑女氣息。圖／Miu Miu提供
分量感十足的蓬蓬裙洋裝、短裙刻畫出1950年代的淑女氣息。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
透膚薄紗花苞袖上衣也可以跟性感網襪碰撞出特殊火花。圖／Miu Miu提供
透膚薄紗花苞袖上衣也可以跟性感網襪碰撞出特殊火花。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
細膩優雅的大領片上衣，以運動棉褲搭出讓人一眼難忘的俏麗感。圖／Miu Miu提供
細膩優雅的大領片上衣，以運動棉褲搭出讓人一眼難忘的俏麗感。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
莉莉柯林斯和潤娥穿同一件Miu Miu早春系列入鏡時尚雜誌。圖／摘自IG
莉莉柯林斯和潤娥穿同一件Miu Miu早春系列入鏡時尚雜誌。圖／摘自IG
莉莉柯林斯。圖／摘自IG
莉莉柯林斯。圖／摘自IG
大陸超模杜鵑。圖／摘自IG
大陸超模杜鵑。圖／摘自IG
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供
今年早春Miu Miu在甜美風中再加入了運動元素，將休閒與端莊兩種極端混搭，展現出更實穿有趣的系列。圖／Miu Miu提供

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