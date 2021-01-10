快訊

陽交大學首任校長林奇宏勝出 產學界批是「上面要的人」

親子款珠寶手鍊太可愛！FRED新年系列全家一起迎好運

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Force 10系列中號黃金鑽石手鍊，25萬2,500元。圖／斐登提供
Force 10系列中號黃金鑽石手鍊，25萬2,500元。圖／斐登提供

華人最重視的農曆新年的即將於二月到來。新的一年往往代表著新的機遇、新的歡樂，以及對未來的新期許。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）特別針對農曆新年推出一系列精選珠寶，以品牌最具代表性的作品為基礎，讓充滿喜氣與節慶感的紅色為主視覺，包括連孩童都適合的尺寸，讓全家人可以一起配戴，滿載歡樂與幸運。

品牌最具代表性的Force 10系列珠寶，以黃金或玫瑰金製成的鍊釦鑲上璀璨美鑽，可搭配紅線與金縷編織而成的鍊繩，凸顯春節的喜樂氣氛。今年針對新年推出以鑽石配襯單顆紅寶石的全新Mini Force 10項鍊，精緻優雅。此次也首次於Force 10系列推出一款適合孩童配戴的特別型號手鍊，小巧的紅色鍊繩搭配經典的黃金鍊釦，除了將新年的喜悅也傳遞給孩子，更可與父母長輩一起配戴，展現別具時尚魅力的親子造型。以「8」字形雙環圖案象徵樂觀與幸運的Chance Infinie系列，也有以密鑲紅寶石和鑽石的玫瑰金珠寶，打造紅色與金色為主調的新年系列，是洋溢時尚感的幸運魅力。

Force 10系列中號黃金鑽石手鍊，13萬9,300元。圖／斐登提供
Force 10系列中號黃金鑽石手鍊，13萬9,300元。圖／斐登提供
Chance Infinie系列鑽石及紅寶石手鍊，77,200元。圖／斐登提供
Chance Infinie系列鑽石及紅寶石手鍊，77,200元。圖／斐登提供
（由左至右）Force 10系中號列黃金鑽石手鍊，搭配紅色鍊繩，25萬2,500元；Force 10系列中號黃金鑽石手鍊</p><style> .article-content__editor video {max-width: 100%;} /* to be remove*/ </style> <!-- /129853887/udn.com/2_News/3_News-Mobile/4_News-Mobile-a02 ※Mobile文中大佈告_3000x250※--> <div class='inline-ads'> <div class='udn-ads udn-ads-300x250 udn-ads--mobile' id='ads-inline'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('ads-inline'); }); </script> </div> <div id=

搭配較短的紅色鍊繩（適合孩童配戴），13萬9,300元。圖／斐登提供" title="（由左至右）Force 10系中號列黃金鑽石手鍊，搭配紅色鍊繩，25萬2,500元；Force 10系列中號黃金鑽石手鍊

搭配較短的紅色鍊繩（適合孩童配戴），13萬9,300元。圖／斐登提供">

（由左至右）Force 10系中號列黃金鑽石手鍊，搭配紅色鍊繩，25萬2,500元；Force 10系列中號黃金鑽石手鍊

搭配較短的紅色鍊繩（適合孩童配戴），13萬9,300元。圖／斐登提供

（由左至右）Chance Infinie系列鑽石及紅寶石戒指，15萬0,400元；Mini Force 10玫瑰金鑽石項鍊，綴以1顆紅寶石，57,900元。圖／斐登提供
（由左至右）Chance Infinie系列鑽石及紅寶石戒指，15萬0,400元；Mini Force 10玫瑰金鑽石項鍊，綴以1顆紅寶石，57,900元。圖／斐登提供
Mini Force 10玫瑰金鑽石項鍊綴以1顆紅寶石，57,900元。圖／斐登提供
Mini Force 10玫瑰金鑽石項鍊綴以1顆紅寶石，57,900元。圖／斐登提供
Force 10系列大號玫瑰金鑽石手鍊，30萬3,600元。圖／斐登提供
Force 10系列大號玫瑰金鑽石手鍊，30萬3,600元。圖／斐登提供
法國現代珠寶品牌斐登針對農曆新年推出一系列精選珠寶，充滿喜氣與節慶感的紅色為主視覺。圖／斐登提供
法國現代珠寶品牌斐登針對農曆新年推出一系列精選珠寶，充滿喜氣與節慶感的紅色為主視覺。圖／斐登提供
Chance Infinie系列鑽石及紅寶石耳環，13萬5,800元。圖／斐登提供
Chance Infinie系列鑽石及紅寶石耳環，13萬5,800元。圖／斐登提供
Chance Infinie系列鑽石及紅寶石戒指，15萬0,400元。圖／斐登提供
Chance Infinie系列鑽石及紅寶石戒指，15萬0,400元。圖／斐登提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

放棄孝順時間上節目　曾國城被吐槽是土豪

NBA／57年資歷老記錄員退休 柯瑞率勇士球員賽後致意

LVMH併Tiffany 珠寶版圖擴張

獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶

相關新聞

親子款珠寶手鍊太可愛！FRED新年系列全家一起迎好運

華人最重視的農曆新年的即將於二月到來。新的一年往往代表著新的機遇、新的歡樂，以及對未來的新期許。法國現代珠寶品牌斐登（F...

米奇蛋糕、爆漿夾心餅！3款「甜蜜賀年禮」送出好心情

能夠帶來好心情的「甜點」，是許多民眾年節贈禮的熱門選擇。「BAC」今年延續迪士尼主題，推出米奇立體造型的香草太妃糖蛋糕；...

描繪各種馬的姿態 愛馬仕春夏絲巾繽紛俏皮又有典故

愛馬仕的標誌性單品絲巾，每季都會推出許多新色、新圖樣設計，當中出了結合品牌經典的元素之外也藏著不少歷史典故、文化重點，讓...

郭碧婷產後公開亮相 白色羽毛禮服仙氣、貴氣藏不住

女星郭碧婷和老公向佐因為錄製大陸綜藝節目《最美的時光》結識、相戀，去年結婚後產下寶貝女兒向芷。昨晚一家人在台北萬豪酒店舉...

2000元搞定整桌年菜！中、韓料理都能選 小資輕鬆過年

農曆年節之時，「外帶年菜」是許多家庭維繫傳統，同時又省時省力的好選擇。「復興空廚」今年推出「2021食全十美團元年菜」，...

上總統套房吃米其林 格蘭菲迪私藏酒窖寵溺會員無上限

單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich）於歲末之際，前進全台最大、最豪奢的高雄晶英國際行館全樓層總統行館，打...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。