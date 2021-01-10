親子款珠寶手鍊太可愛！FRED新年系列全家一起迎好運
聯合報 /
記者孫曼／即時報導
華人最重視的農曆新年的即將於二月到來。新的一年往往代表著新的機遇、新的歡樂，以及對未來的新期許。法國現代珠寶品牌斐登（FRED）特別針對農曆新年推出一系列精選珠寶，以品牌最具代表性的作品為基礎，讓充滿喜氣與節慶感的紅色為主視覺，包括連孩童都適合的尺寸，讓全家人可以一起配戴，滿載歡樂與幸運。
品牌最具代表性的Force 10系列珠寶，以黃金或玫瑰金製成的鍊釦鑲上璀璨美鑽，可搭配紅線與金縷編織而成的鍊繩，凸顯春節的喜樂氣氛。今年針對新年推出以鑽石配襯單顆紅寶石的全新Mini Force 10項鍊，精緻優雅。此次也首次於Force 10系列推出一款適合孩童配戴的特別型號手鍊，小巧的紅色鍊繩搭配經典的黃金鍊釦，除了將新年的喜悅也傳遞給孩子，更可與父母長輩一起配戴，展現別具時尚魅力的親子造型。以「8」字形雙環圖案象徵樂觀與幸運的Chance Infinie系列，也有以密鑲紅寶石和鑽石的玫瑰金珠寶，打造紅色與金色為主調的新年系列，是洋溢時尚感的幸運魅力。
搭配較短的紅色鍊繩（適合孩童配戴），13萬9,300元。圖／斐登提供" title="（由左至右）Force 10系中號列黃金鑽石手鍊，搭配紅色鍊繩，25萬2,500元；Force 10系列中號黃金鑽石手鍊
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搭配較短的紅色鍊繩（適合孩童配戴），13萬9,300元。圖／斐登提供
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