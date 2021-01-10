米奇蛋糕、爆漿夾心餅！3款「甜蜜賀年禮」送出好心情

能夠帶來好心情的「甜點」，是許多民眾年節贈禮的熱門選擇。「BAC」今年延續迪士尼主題，推出米奇立體造型的香草太妃糖蛋糕；網路商店「ChizUP!」則是將吉祥話印於起司蛋糕上，讓西式點心也能送出年節感。至於「唐緹」也以夾心餅乾、手工餅乾為組合元素，推出9款不同禮盒，可享早鳥9折的預購優惠。

擅長融合創意概念的網路美式起司蛋糕店「ChizUP!」，推出4種口味的「福Chiz字曆蛋糕」，將蛋糕結合傳統農民曆，以「福」字作為設計主體，再加上牛氣沖天、大飽口福、宜團圓等應景吉祥話，為年節增添喜氣。口味則是共有招牌黃金起司、花生惹起司、甘濃小芋宙起司、酸甜藍莓起司之夜等4種口味，售價各為650～700元。

4種口味中的「甘濃小芋宙起司」，將起司蛋糕體中混入芋泥，讓芋頭與起司香相互融合，同時底層也鋪上一層芋泥提味；「招牌黃金起司」則是特選澳洲TATURA頂級奶油乳酪為原料，整體起司含量達70%，乃是ChizUP!的招牌產品。即日起至2月26日期間，官網結帳輸入指定優惠碼，還可享100元折扣優惠。

巧克力蛋糕「BAC」，乃是台灣唯一獲得迪士尼授權的蛋糕品牌，今年以立體米奇造型，新推出「又見米奇－香草太妃糖蛋糕」。在可愛的米奇外型下，使用太妃糖戚風蛋糕，搭配香草燕麥慕斯、柚子慕斯與柚子庫利，帶來奶香與甜中帶酸的層次滋味，6吋售價990元，購買再贈送價值299元的不鏽鋼蛋糕刀。同時BAC也將米奇、米妮打扮成萌牛造型，推出「米奇造型手工曲奇－Happy 牛Year」的鐵盒禮盒，內含有楓糖堅果口味的米奇造型手工曲奇餅，每盒480元，1月15日前預購，可享買10盒送1盒的優惠。

主打精緻點心的「唐緹」（Tartine），今年則以手工餅乾、夾心餅乾、流芯等招牌甜點，推出9款年節禮盒。其中「綜合餅乾流芯組」，內含有4種口味的手工餅乾、4種口味的夾心餅乾，以及奶皇流芯，還有新推出的波蘿芝麻流芯、波蘿奶酥麻糬流芯等兩款新品。其中「奶皇流芯」，選用宜蘭鹹蛋黃、鑽石麵粉、紐西蘭天然奶油作為原料，有著鹹甜交錯的層次滋味；夾心餅乾則是交融了特製甜餡與奶油醬，增添滿溢口感，每盒售價1,055元。