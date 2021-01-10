描繪各種馬的姿態 愛馬仕春夏絲巾繽紛俏皮又有典故
愛馬仕的標誌性單品絲巾，每季都會推出許多新色、新圖樣設計，當中出了結合品牌經典的元素之外也藏著不少歷史典故、文化重點，讓絲巾不只是絲巾，更像是可以隨身攜帶的故事書。
今年春夏，愛馬仕絲巾新品推出不少以馬為主角的款式，忠實呈現品牌馬術精神。由法國著名雕塑家和製圖師Jean-Louis Sauvat打造的La Danse des chevaux圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，生動刻畫出對馬術比賽「高級盛裝舞步」的熱情，從馬匹輕妙曼舞的神態感受得到節奏，雙面印刷使圖紋的線條更顯鮮明。Cheval punk圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，則是由Daiske Nomura自Emile Hermès館藏中的收藏品中獲得靈感創造的，玩具馬的鬃毛可以輕易聯想到標誌性的龐克髮型，結合紋身、大頭針和安全別針等圖紋，可以讀到濃濃的反叛精神。
而Cheval de fête圖紋印花斜紋真絲方巾，出自Jan Bajtlik之手，是向1950至1970年代的波蘭海報學校致敬的設計。當時平面設計師在華沙用簡單的線條重寫了規則手冊，在此處以帽徽、緞帶和幾何圖案呈現。仔細看，當中還可以發現狗狗Kluska的頭像，非常有趣。其他像是Le Pégase d’Hermès cut圖紋印花羽毛襯衫真絲斜紋方巾、Space Derby圖紋印花斜紋真絲方巾等，也都分別透過線條描繪的水洗感、漫畫風格去展現馬匹的魅力與充滿想像力的世界，傳遞滿滿的藝術氣息。
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