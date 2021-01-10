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描繪各種馬的姿態 愛馬仕春夏絲巾繽紛俏皮又有典故

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕春夏絲巾新品推出不少以馬為主角的款式，忠實呈現品牌馬術精神。圖／愛馬仕提供
愛馬仕春夏絲巾新品推出不少以馬為主角的款式，忠實呈現品牌馬術精神。圖／愛馬仕提供

愛馬仕的標誌性單品絲巾，每季都會推出許多新色、新圖樣設計，當中出了結合品牌經典的元素之外也藏著不少歷史典故、文化重點，讓絲巾不只是絲巾，更像是可以隨身攜帶的故事書。

今年春夏，愛馬仕絲巾新品推出不少以馬為主角的款式，忠實呈現品牌馬術精神。由法國著名雕塑家和製圖師Jean-Louis Sauvat打造的La Danse des chevaux圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，生動刻畫出對馬術比賽「高級盛裝舞步」的熱情，從馬匹輕妙曼舞的神態感受得到節奏，雙面印刷使圖紋的線條更顯鮮明。Cheval punk圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，則是由Daiske Nomura自Emile Hermès館藏中的收藏品中獲得靈感創造的，玩具馬的鬃毛可以輕易聯想到標誌性的龐克髮型，結合紋身、大頭針和安全別針等圖紋，可以讀到濃濃的反叛精神。

而Cheval de fête圖紋印花斜紋真絲方巾，出自Jan Bajtlik之手，是向1950至1970年代的波蘭海報學校致敬的設計。當時平面設計師在華沙用簡單的線條重寫了規則手冊，在此處以帽徽、緞帶和幾何圖案呈現。仔細看，當中還可以發現狗狗Kluska的頭像，非常有趣。其他像是Le Pégase d’Hermès cut圖紋印花羽毛襯衫真絲斜紋方巾、Space Derby圖紋印花斜紋真絲方巾等，也都分別透過線條描繪的水洗感、漫畫風格去展現馬匹的魅力與充滿想像力的世界，傳遞滿滿的藝術氣息。

Space Derby圖紋印花斜紋真絲方巾，15,600元。圖／愛馬仕提供
Space Derby圖紋印花斜紋真絲方巾，15,600元。圖／愛馬仕提供
Cheval punk圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，28,100元。圖／愛馬仕提供
Cheval punk圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，28,100元。圖／愛馬仕提供
La Danse des chevaux圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，20,400元。圖／愛馬仕提供
La Danse des chevaux圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，20,400元。圖／愛馬仕提供
Cheval de fête圖紋印花斜紋真絲方巾，15,600元。圖／愛馬仕提供
Cheval de fête圖紋印花斜紋真絲方巾，15,600元。圖／愛馬仕提供
La Danse des chevaux圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，20,400元。圖／愛馬仕提供
La Danse des chevaux圖紋雙面印花斜紋真絲方巾，20,400元。圖／愛馬仕提供
Le Pégase d’Hermès cut 圖紋印花羽毛襯衫真絲斜紋方巾，32,900元。圖／愛馬仕提供
Le Pégase d’Hermès cut 圖紋印花羽毛襯衫真絲斜紋方巾，32,900元。圖／愛馬仕提供

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