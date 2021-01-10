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郭碧婷產後公開亮相 白色羽毛禮服仙氣、貴氣藏不住
女星郭碧婷和老公向佐因為錄製大陸綜藝節目《最美的時光》結識、相戀，去年結婚後產下寶貝女兒向芷。昨晚一家人在台北萬豪酒店舉行三喜臨門宴，慶祝女兒滿百日、郭碧婷和婆婆向太陳嵐的一月生日。產後首次和老公、女兒一起正式公開亮相的郭碧婷，身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣，大片V領口與Rene Caovilla的閃亮亮高跟標誌性纏繞涼鞋則是相呼應出性感風情。當初郭碧婷、向佐一起錄製另一檔綜藝節目《女兒們的戀愛》時也曾經一起去挑選婚紗，當時選穿的就是Nicole + Felicia的設計。
Nicole + Felicia是由台灣雙人設計師Nicole Chang與Felicia Chang於2015年創立，兩人承襲家族母公司為國際品牌提供婚紗及細膩代工製作服務的傳統，強調珠繡技術更結合時裝創新概念，打造更時髦的訂製禮服。目前在台灣麗晶精品、上海半島酒店都有設櫃，也陸續為許多名人像是鋼琴家郎朗老婆Gina Alice、Angelababy、昆凌等人操刀婚禮、影展相關造型。
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