快訊

家樂福嗆主動撤銷台灣豬標章 農委會急滅火：感謝配合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭碧婷產後公開亮相 白色羽毛禮服仙氣、貴氣藏不住

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
郭碧婷身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。圖／Nicole + Felicia提供

女星郭碧婷和老公向佐因為錄製大陸綜藝節目《最美的時光》結識、相戀，去年結婚後產下寶貝女兒向芷。昨晚一家人在台北萬豪酒店舉行三喜臨門宴，慶祝女兒滿百日、郭碧婷和婆婆向太陳嵐的一月生日。產後首次和老公、女兒一起正式公開亮相的郭碧婷，身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。

郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣，大片V領口與Rene Caovilla的閃亮亮高跟標誌性纏繞涼鞋則是相呼應出性感風情。當初郭碧婷、向佐一起錄製另一檔綜藝節目《女兒們的戀愛》時也曾經一起去挑選婚紗，當時選穿的就是Nicole + Felicia的設計。

Nicole + Felicia是由台灣雙人設計師Nicole Chang與Felicia Chang於2015年創立，兩人承襲家族母公司為國際品牌提供婚紗及細膩代工製作服務的傳統，強調珠繡技術更結合時裝創新概念，打造更時髦的訂製禮服。目前在台灣麗晶精品、上海半島酒店都有設櫃，也陸續為許多名人像是鋼琴家郎朗老婆Gina Alice、Angelababy、昆凌等人操刀婚禮、影展相關造型。

郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供
郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣。圖／Nicole + Felicia提供

婚紗 酒店

延伸閱讀

羽絨衣怎麼穿才保暖？ 名醫揭關鍵原因：不要穿錯

向太曬101煙火秀「在家裡客廳看」　曝郭碧婷自然產「愛孫會挑日子」

郭碧婷產後近照曝光　「黑眼圈+雙頰凹陷」網友超心疼

向華強、向佐申請在台依親居留 否認移民台灣

相關新聞

描繪各種馬的姿態 愛馬仕春夏絲巾繽紛俏皮又有典故

愛馬仕的標誌性單品絲巾，每季都會推出許多新色、新圖樣設計，當中出了結合品牌經典的元素之外也藏著不少歷史典故、文化重點，讓...

郭碧婷產後公開亮相 白色羽毛禮服仙氣、貴氣藏不住

女星郭碧婷和老公向佐因為錄製大陸綜藝節目《最美的時光》結識、相戀，去年結婚後產下寶貝女兒向芷。昨晚一家人在台北萬豪酒店舉...

2000元搞定整桌年菜！中、韓料理都能選 小資輕鬆過年

農曆年節之時，「外帶年菜」是許多家庭維繫傳統，同時又省時省力的好選擇。「復興空廚」今年推出「2021食全十美團元年菜」，...

上總統套房吃米其林 格蘭菲迪私藏酒窖寵溺會員無上限

單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich）於歲末之際，前進全台最大、最豪奢的高雄晶英國際行館全樓層總統行館，打...

深淺流彩疏筆畫卷 大筆揮毫幻影流光

好的設計如同雋永詩文，不必花俏鼓譟也能熨貼人心。

翠謐極致的空間感受 來一場至尊榮享的完美療程吧

於現代人們而言實踐美學哲思可以是任何形式的表達──透過音樂創作、藝術繪畫、日常穿搭、生活品調、更甚至是施以醫美技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。