郭碧婷產後公開亮相 白色羽毛禮服仙氣、貴氣藏不住

女星郭碧婷和老公向佐因為錄製大陸綜藝節目《最美的時光》結識、相戀，去年結婚後產下寶貝女兒向芷。昨晚一家人在台北萬豪酒店舉行三喜臨門宴，慶祝女兒滿百日、郭碧婷和婆婆向太陳嵐的一月生日。產後首次和老公、女兒一起正式公開亮相的郭碧婷，身穿一襲白色羽毛禮服，展現好氣色的同時也流露慵懶優雅的時尚感。

郭碧婷穿的禮服是台灣頂級訂製禮服品牌Nicole + Felicia專為她量身訂製的，垂墜感十足的剪裁帶著復古慵懶感，袖口處以白色鴕鳥羽毛裝飾豐盈華麗貴氣，大片V領口與Rene Caovilla的閃亮亮高跟標誌性纏繞涼鞋則是相呼應出性感風情。當初郭碧婷、向佐一起錄製另一檔綜藝節目《女兒們的戀愛》時也曾經一起去挑選婚紗，當時選穿的就是Nicole + Felicia的設計。