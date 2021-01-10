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2000元搞定整桌年菜！中、韓料理都能選 小資輕鬆過年

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
復興空廚「老饕口碑A組合」共有澎湃大千佛跳牆、御品無錫排骨等5道料理，早鳥價1,988元。圖／復興空廚提供
復興空廚「老饕口碑A組合」共有澎湃大千佛跳牆、御品無錫排骨等5道料理，早鳥價1,988元。圖／復興空廚提供

農曆年節之時，「外帶年菜」是許多家庭維繫傳統，同時又省時省力的好選擇。「復興空廚」今年推出「2021食全十美團元年菜」，共有2種組合方案，5道式組合優惠價1,988元，搶攻CP值市場。至於韓式料理「涓豆腐」也規劃了「韓味團圓年菜」，囊括人蔘雞湯、韓式炸雞等6款料理，每套2,388元，同樣也能為小資餐桌增添過年韓味。

復興空廚的年菜方案，今年共有2套組合。「老饕口碑A組合」內含澎湃大千佛跳牆、御品無錫排骨、滿堂椒香紹子蝦、荷香櫻花蝦油飯與紫綬金章芋泥塔。其中「澎派大千佛跳牆」乃是復興空廚熱賣10年的招牌料理，內含有花菇、雞腿肉、排骨、芋頭、魚皮、豬肚、鮑魚片等12種食材。另款「御品無錫排骨」則是選用厚切3.5公分的豬腩排，搭配紅麴醬汁燉煮，肉嫩味豐，全套原價2,888元，早鳥優惠價1,988元。

「經典美味B組合」中，包括有蒜蓉什錦扣時蔬、避風塘豆酥黃金鯧、白翠油雞腿、臻品紅燒獅子頭、馥郁起司莓果塔等料理。「避風塘豆酥黃金鯧」選用黃金鯧裹粉後油炸，搭配上豆酥、避風塘蒜酥、花椒帶出創新滋味，象徵年年有餘。「臻品紅燒獅子頭」選用肥瘦比3：7的國產豬，加入荸薺後先炸後煨，軟嫩順口。全套原價2,888元，早鳥優惠價1,988元。A、B兩套一次購買，還有機會抽中iPhone 12 Pro Max與中保網路購物商城購物金。

涓豆腐本次推出的團圓年菜方案，集結店內明星商品，共有韓風雙蔘栗子雞、綜合海鮮煎餅、COMBO雙享韓式炸雞、韓國糖醋肉、醬燒青蔥牛五花／豬梅花（擇一）、田園醬燒飛虎魚等內容。其中「韓風雙蔘栗子雞」特選台灣紅羽土雞，佐以紅蔘及花旗蔘燉煮，並加入黃金栗，更具除夕圍爐氣氛。「韓國糖醋肉」則是將酥炸豬肉，澆淋上韓式糖醋醬，顏色討喜兼具美味，全套2,388元，適合4～5人共享，即日起至1月31日期間開放預購。

復興空廚「經典美味B組合」，內含避風塘豆酥黃金鯧、白翠油雞腿、臻品紅燒獅子頭等菜色，早鳥價1,988元。圖／復興空廚提供
復興空廚「經典美味B組合」，內含避風塘豆酥黃金鯧、白翠油雞腿、臻品紅燒獅子頭等菜色，早鳥價1,988元。圖／復興空廚提供
涓豆腐團圓年菜，集結店內6道明星商品，每套2,388元。圖／涓豆腐提供
涓豆腐團圓年菜，集結店內6道明星商品，每套2,388元。圖／涓豆腐提供

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