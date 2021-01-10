上總統套房吃米其林 格蘭菲迪私藏酒窖寵溺會員無上限

單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich）於歲末之際，前進全台最大、最豪奢的高雄晶英國際行館全樓層總統行館，打造私藏酒窖年度菁英會員專享活動「格蘭菲迪私藏盛宴」；更首度聯手世界首家米其林星級鐵板燒餐廳Ukai-tei與享有最奢日料美名的初魚，以格蘭菲迪奢華系列酒款為搭餐主角，透過私密奢華空間的佈置，讓貴賓沈浸於頂級餐酒與極奢氛圍交會的歡聚時刻。

格蘭菲迪攜手私藏酒窖，特別選在入住一晚要價36萬元、全台最大頂級套房高雄晶英國際行館總統行館，以及國際巨星訪台欽點入住的台北晶華酒店總統套房，並首度聯手兩大星級指標餐廳，包括擁有米其林星級血統的日本國宴級Ukai-tei鐵板燒海外首店Ukai-tei Kaohsiung，以及政商名流最愛、且標榜當日食材空運的奢華日料品牌初魚，以格蘭菲迪「奢華系列」酒品為靈感設計搭配餐點，並將高年份的韻味昇華至嶄新境界。

點心部分則講究與威士忌的契合度，特別邀請到飲食生活作家葉怡蘭擔任顧問，為「奢華系列」設計專屬佐酒小點，提升品酒口感上的豐富層次。

格蘭父子首間直營店私藏酒窖台中店，開幕至今已逾十年，前年首度於台北精華地區拓展據點，全台三間門市自落成後便成為威士忌行家鍾愛的聚集場域，藉由提供精緻細膩的品酩空間。

私藏酒窖獨家販售多款格蘭父子旗下品牌與限量酒款，凡是菁英會員（金卡及白金卡會員）就有機會搶先入手；此外，私藏酒窖也不定期推出跨領域合作的品酩與餐酒活動，讓菁英會員每季都能透過參與活動，即時掌握最新產品訊息，跟進各品牌最近脈動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康