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喬治傑生新年限定！雙色寶石開好運 偏心情人獻愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生推出限量Moonlight Blossom編號81吊墜迎接新年，Hearts of Georg Jensen重新演繹情人愛意。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出限量Moonlight Blossom編號81吊墜迎接新年，Hearts of Georg Jensen重新演繹情人愛意。圖／喬治傑生提供

新年新氣象，丹麥百年皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）迎接嶄新的一年，推出新年限定的月光花語系列（Moonlight Blossom）編號81鍊墜，以純銀搭配承載祝福寓意，備有色澤溫柔的玫瑰水晶或綠瑪瑙兩種主石可選，為新的一年帶來幸福愉悅，同時登場的Hearts of Georg Jensen喬治傑生之心系列鍊墜，則是西洋情人節傳達萬千心意的首選。自即日起至2月28日止，凡於活動期間，購買任一新年限定款Moonlight Blossom鍊墜，即可獲贈玫瑰粉或湖水綠「環保口罩收納夾」乙個，數量有限，贈完為止（不挑色）。

新年限定的Moonlight Blossom編號81作品，靈感源自工藝大師喬治傑生百年前的原創設計，氧化純銀的低調光澤襯托寶石的溫潤光澤：純銀玫瑰水晶淡淡粉色光澤象徵著柔美純真，能舒緩緊張、煩悶的情緒。療癒的綠瑪瑙是勇氣的珍寶，象徵在全新的一年勇於追尋心之所向，更是傳達一份真誠堅毅的永恆祝福。

而針對即將到來的西王情人節，喬治傑生經典系列Hearts of Georg Jensen與深受歡迎的設計師賈桂琳芮賓攜手，重新演繹心形這個最古老也最強烈的愛意符號。她捨棄了鮮明端正的愛心形象，改以略顯抽象，但仍具有清晰心形輪廓，而又稍偏左側的方式，傳遞出我的心「偏偏愛妳多一點」的寓意。兩款作品分別以氧化純銀與18Ｋ黃金打造，一大一小的設計，不僅可以單戴，呈現簡潔流動的設計美感，也可以同時配戴，代表著「心心相印」的美好寓意。

喬治傑生推出限量Moonlight Blossom編號81吊墜迎接新年。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出限量Moonlight Blossom編號81吊墜迎接新年。圖／喬治傑生提供
Moonlight Blossom新年限定活動環保口罩收納夾玫瑰粉色。圖／喬治傑生提供
Moonlight Blossom新年限定活動環保口罩收納夾玫瑰粉色。圖／喬治傑生提供
限量Moonlight Blossom編號81純銀玫瑰水晶鍊墜，9,500元。圖／喬治傑生提供
限量Moonlight Blossom編號81純銀玫瑰水晶鍊墜，9,500元。圖／喬治傑生提供
Hearts of Georg Jensen純銀鍊墜，6,600元。圖／喬治傑生提供
Hearts of Georg Jensen純銀鍊墜，6,600元。圖／喬治傑生提供
限量Moonlight Blossom編號81純銀綠瑪瑙鍊墜，9,000元。圖／喬治傑生提供
限量Moonlight Blossom編號81純銀綠瑪瑙鍊墜，9,000元。圖／喬治傑生提供
Hearts of Georg Jensen 18k黃金鍊墜，36,000元。圖／喬治傑生提供
Hearts of Georg Jensen 18k黃金鍊墜，36,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出Hearts of Georg Jensen重新演繹情人愛意。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出Hearts of Georg Jensen重新演繹情人愛意。圖／喬治傑生提供
Moonlight Blossom新年限定活動環保口罩收納夾湖水綠色。圖／喬治傑生提供
Moonlight Blossom新年限定活動環保口罩收納夾湖水綠色。圖／喬治傑生提供

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