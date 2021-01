喬治傑生新年限定！雙色寶石開好運 偏心情人獻愛

新年新氣象,丹麥百年皇室精品喬治傑生(Georg Jensen)迎接嶄新的一年,推出新年限定的月光花語系列(Moonlight Blossom)編號81鍊墜,以純銀搭配承載祝福寓意,備有色澤溫柔的玫瑰水晶或綠瑪瑙兩種主石可選,為新的一年帶來幸福愉悅,同時登場的Hearts of Georg Jensen喬治傑生之心系列鍊墜,則是西洋情人節傳達萬千心意的首選。自即日起至2月28日止,凡於活動期間,購買任一新年限定款Moonlight Blossom鍊墜,即可獲贈玫瑰粉或湖水綠「環保口罩收納夾」乙個,數量有限,贈完為止(不挑色)。

新年限定的Moonlight Blossom編號81作品,靈感源自工藝大師喬治傑生百年前的原創設計,氧化純銀的低調光澤襯托寶石的溫潤光澤:純銀玫瑰水晶淡淡粉色光澤象徵著柔美純真,能舒緩緊張、煩悶的情緒。療癒的綠瑪瑙是勇氣的珍寶,象徵在全新的一年勇於追尋心之所向,更是傳達一份真誠堅毅的永恆祝福。