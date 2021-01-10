喬治傑生新年限定！雙色寶石開好運 偏心情人獻愛

新年新氣象，丹麥百年皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）迎接嶄新的一年，推出新年限定的月光花語系列（Moonlight Blossom）編號81鍊墜，以純銀搭配承載祝福寓意，備有色澤溫柔的玫瑰水晶或綠瑪瑙兩種主石可選，為新的一年帶來幸福愉悅，同時登場的Hearts of Georg Jensen喬治傑生之心系列鍊墜，則是西洋情人節傳達萬千心意的首選。自即日起至2月28日止，凡於活動期間，購買任一新年限定款Moonlight Blossom鍊墜，即可獲贈玫瑰粉或湖水綠「環保口罩收納夾」乙個，數量有限，贈完為止（不挑色）。

新年限定的Moonlight Blossom編號81作品，靈感源自工藝大師喬治傑生百年前的原創設計，氧化純銀的低調光澤襯托寶石的溫潤光澤：純銀玫瑰水晶淡淡粉色光澤象徵著柔美純真，能舒緩緊張、煩悶的情緒。療癒的綠瑪瑙是勇氣的珍寶，象徵在全新的一年勇於追尋心之所向，更是傳達一份真誠堅毅的永恆祝福。