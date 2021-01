S.T. Dupont新筆具 向現代醫學之父致敬

法國精品品牌S.T. Dupont(都彭)以精緻的文具與紳士配件深受全球品味人士喜愛,SWORD系列筆具包括鋼筆、鋼珠筆,筆蓋均標誌D 造型,採用黑色漆搭配靶金潤飾,宛如刀箭般的造型,代表著都彭相信筆具非僅為一個物件,反而可透過文字成為表達思想中具威力的武器,是引用英國作家Edward Bulwer-Lytton於1839年舞台劇Richelieu的名言:「The pen is mightier than the sword。」

而全新推出的筆款向希臘哲學家和現代醫學創始人希波克拉底(Hippocrates)致敬。傳說希波克拉底是歷史上第一個人找出視神經、建立解剖學的傳奇人物,因為他解剖動物,才建立了器官的理論,並得以解釋為何腦才是人們思想的中樞器官。「希波克拉底誓言」和「希波克拉底語料庫」的其他文本為往後倒醫生建立了道德準則,被視為「醫學之父」。因此,每件售出的希波克拉底系列的商品將由S.T. Dupont將會捐款於各地的醫療基金會。