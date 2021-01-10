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S.T. Dupont新筆具 向現代醫學之父致敬

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont推出SWORD HIPPOCRATES & SWORD系列筆具，向希臘哲學家和現代醫學創始人希波克拉底致敬。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出SWORD HIPPOCRATES & SWORD系列筆具，向希臘哲學家和現代醫學創始人希波克拉底致敬。圖／迪生提供

法國精品品牌S.T. Dupont（都彭）以精緻的文具與紳士配件深受全球品味人士喜愛，SWORD系列筆具包括鋼筆、鋼珠筆，筆蓋均標誌D 造型，採用黑色漆搭配靶金潤飾，宛如刀箭般的造型，代表著都彭相信筆具非僅為一個物件，反而可透過文字成為表達思想中具威力的武器，是引用英國作家Edward Bulwer-Lytton於1839年舞台劇Richelieu的名言：「The pen is mightier than the sword。」

而全新推出的筆款向希臘哲學家和現代醫學創始人希波克拉底（Hippocrates）致敬。傳說希波克拉底是歷史上第一個人找出視神經、建立解剖學的傳奇人物，因為他解剖動物，才建立了器官的理論，並得以解釋為何腦才是人們思想的中樞器官。「希波克拉底誓言」和「希波克拉底語料庫」的其他文本為往後倒醫生建立了道德準則，被視為「醫學之父」。因此，每件售出的希波克拉底系列的商品將由S.T. Dupont將會捐款於各地的醫療基金會。

SWORD HIPPOCRATES系列提供三種書寫工具，包括鋼筆、鋼珠筆以及原子筆，使用黑色天然漆面和金色塗層潤飾，設計如一把劍的筆夾，下方則刻有蛇紋圖案，代表世界上廣泛使用的醫學符號「Asclepius蛇杖」，源自於希臘醫神亞希彼斯Asclepius的阿斯克勒皮烏斯之杖。這條蛇纏繞在一根長棍上，木棒代表著人體的脊椎骨，蛇每年都蛻皮，被認為是恢復和更新的過程，是現代許多醫療組織使用的圖案。

SWORD系列筆具鋼筆，23,900元；另外備有鋼珠筆可選，18,100元。圖／迪生提供
SWORD系列筆具鋼筆，23,900元；另外備有鋼珠筆可選，18,100元。圖／迪生提供
SWORD HIPPOCRATES系列鋼筆，25,800元；另外備有鋼珠筆，19,800元；原子筆，17,800元。圖／迪生提供
SWORD HIPPOCRATES系列鋼筆，25,800元；另外備有鋼珠筆，19,800元；原子筆，17,800元。圖／迪生提供

原子筆

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