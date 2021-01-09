阿瘦皮鞋「足健康迎新年」5折起 會員買鍋下殺４折

農曆春節除了是重要的家族歡聚時分，更是換季、送禮大採購的時段，為歡慶2021農曆新年，阿瘦皮鞋A.S.O即起推出「足健康迎新年」優惠活動，門市商品全面5折起，滿足過年換新鞋、有個新展望的祈願。

阿瘦皮鞋以品牌專利鞋墊科技，結合健康機能的訴求，打造全新「A.S.O萬步健康氣墊鞋」，為了健走而設計，提升減壓抗震功能，走春出遊穿新鞋、穿好鞋。阿瘦皮鞋表示，「『萬步健康氣墊鞋』系列自推出以來，憑藉足部健康訴求、舒適穿著體驗，受到消費者的喜愛，迄今已熱銷突破5萬多雙，穩坐去年銷售冠軍。」新春期間也特別舉辦「動員集氣抽2021新款萬步氣墊鞋」，只要上臉書活動頁面按讚及留言，就有機會免費抽中新款萬步健康氣墊鞋。

「足健康迎新年」 系列活動自即日起展開，全館商品包括鞋、包、襪、配件、套組等商品全面5折起，另享滿額贈好禮。此外，單筆消費滿6千元贈法國ARCOPAL絢麗櫻花餐具三件組，價值950元；滿1萬元贈西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋，價值2,480元；滿1萬8千元贈JOANNA混羊毛被，價值4,990元。阿瘦會員則獨享點數加價購的優惠，例如原價2,480元的西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋，憑「A.S.O購有利卡」點數加購價只要999元，等同4折的超殺有感優惠，讓消費者開心過好年。