快訊

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

國家警報大響！19:35規模5.7地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿瘦皮鞋「足健康迎新年」5折起 會員買鍋下殺４折

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
阿瘦皮鞋推出「足健康迎新年」好康優惠，西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋原價2,480元、會員點數加購價只要999元。圖／阿瘦皮鞋
阿瘦皮鞋推出「足健康迎新年」好康優惠，西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋原價2,480元、會員點數加購價只要999元。圖／阿瘦皮鞋

農曆春節除了是重要的家族歡聚時分，更是換季、送禮大採購的時段，為歡慶2021農曆新年，阿瘦皮鞋A.S.O即起推出「足健康迎新年」優惠活動，門市商品全面5折起，滿足過年換新鞋、有個新展望的祈願。

阿瘦皮鞋以品牌專利鞋墊科技，結合健康機能的訴求，打造全新「A.S.O萬步健康氣墊鞋」，為了健走而設計，提升減壓抗震功能，走春出遊穿新鞋、穿好鞋。阿瘦皮鞋表示，「『萬步健康氣墊鞋』系列自推出以來，憑藉足部健康訴求、舒適穿著體驗，受到消費者的喜愛，迄今已熱銷突破5萬多雙，穩坐去年銷售冠軍。」新春期間也特別舉辦「動員集氣抽2021新款萬步氣墊鞋」，只要上臉書活動頁面按讚及留言，就有機會免費抽中新款萬步健康氣墊鞋。

「足健康迎新年」 系列活動自即日起展開，全館商品包括鞋、包、襪、配件、套組等商品全面5折起，另享滿額贈好禮。此外，單筆消費滿6千元贈法國ARCOPAL絢麗櫻花餐具三件組，價值950元；滿1萬元贈西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋，價值2,480元；滿1萬8千元贈JOANNA混羊毛被，價值4,990元。阿瘦會員則獨享點數加價購的優惠，例如原價2,480元的西華紫羅蘭陶瓷不沾炒鍋，憑「A.S.O購有利卡」點數加購價只要999元，等同4折的超殺有感優惠，讓消費者開心過好年。

法國 換季

延伸閱讀

璟德 去年估賺一股本

剩食善循環╱ 莊敬高職鶯歌國中攜手開發鶯莊系列產品

阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」開賣 萬步健康氣墊鞋將推新款

黑色就是比較潮！愛彼雙擺輪鏤空腕表 黑金輝映

相關新聞

阿瘦皮鞋「足健康迎新年」5折起 會員買鍋下殺４折

農曆春節除了是重要的家族歡聚時分，更是換季、送禮大採購的時段，為歡慶2021農曆新年，阿瘦皮鞋A.S.O即起推出「足健康...

CITIZEN讓你把星空戴上手 氣質新款腕表美炸了～

總是錯過讓人心醉的流星雨嗎？日系品牌CITIZEN此次推出新作，就結合了深邃又神秘的星空藍為腕表的配色，而女表的表盤更是...

牛迷必收！LEVI'S三度復刻經典RED系列 錯過再等7年

1999年問世的LEVI'S RED系列當年以解構經典五袋口牛仔褲為主題，風靡一時，其後每一季推出新品都在「牛迷」間造成...

秀智拎DIOR新包款甜滋滋 木村心美紅西裝造型搶眼

DIOR品牌好友秀智和木村心美（Cocomi）甜美撞包，全新包款Dior St Honoré讓兩個女孩喜孜孜在IG曬感恩...

迎接新氣象！UNDER ARMOUR、Jordan Brand推出呼應「年味」戰靴

離農曆新年剩下不到一個月，各個運動品牌也紛紛出籠新款帶有「中國年」風格的戰靴，像是UNDER ARMOUR就攜手代言球星...

金馬獎開場演奏的網紅小提琴家陳銳 今穿夏姿帥氣登台

夏姿．陳SHIATZY CHEN持續支持青年藝術家，邁向品牌年輕化的創新形象，這次邀請了小提琴家陳銳穿上夏姿，結合藝術與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。