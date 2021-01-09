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牛迷必收！LEVI'S三度復刻經典RED系列 錯過再等7年

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LEVI'S全新RED系列褲款，搭配復刻黃標，忠實反應出90年代的美學。圖／LEVI'S提供
LEVI'S全新RED系列褲款，搭配復刻黃標，忠實反應出90年代的美學。圖／LEVI'S提供

1999年問世的LEVI'S RED系列當年以解構經典五袋口牛仔褲為主題，風靡一時，其後每一季推出新品都在「牛迷」間造成熱烈討論。而在停產七年後，LEVI'S結合永續精神，再度打造復刻款RED系列，讓品牌粉絲們眼睛為之一亮。

牛仔褲大廠LEVI'S在百年的品牌歷史中，推出過不少成為經典或傳奇的系列產品，其中之一就是RED系列。這個以歐洲設計為主的支線，擺脫了品牌原有的風格，實現了天馬行空的創意，受到牛仔褲迷的喜愛。無奈在原設計師離任後，RED系列在2010年停產，於2014年時曾經短暫推出過復刻款後，一直都沒有新作，所以今年LEVI'S決定再推出復刻新作的消息，著實讓粉絲都感到雀躍。而此次RED系列以「寬酷廓潮」碰撞經典工裝元素，結合永續纖維材質，打造男、女上下身及配件等完整單品；提供全新5大版型褲款，以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配復刻黃標、不規則鷹翅弧線、特色紅旗®標等翻玩品牌招牌元素。

LEVI'S RED系列褲款以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配不規則鷹翅弧線縫線裝飾。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED系列褲款以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配不規則鷹翅弧線縫線裝飾。圖／LEVI'S提供

回到系列推出的當年，LEVI'S汲取自19世紀工裝概念，讓男款褲款除了多口袋及大口袋設計、衣褲調節環，加固縫線等機能元素外，特別強調下身「寬、酷」設計，無論從微寬到極寬版型，拿捏大腿到小腿褲管斜率，任何身型都能輕鬆駕馭。女裝部分則呼應近年流行的Oversized寬鬆版型，五款復古廓型褲款，具備新舊設計元素的碰撞、加上多處心機修身剪裁，讓女性消費者駕馭可酷、可甜的中性穿搭。

LEVI'S RED Railroad Trousers摩登高腰繭型工作褲6,200元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED Railroad Trousers摩登高腰繭型工作褲6,200元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED Workwear Loose Straight寬鬆直筒牛仔褲6,900元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED Workwear Loose Straight寬鬆直筒牛仔褲6,900元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED 502 舒適錐形窄管牛仔褲4,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED 502 舒適錐形窄管牛仔褲4,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED連帽上衣3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED連帽上衣3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED 502舒適錐形窄管牛仔褲4,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED 502舒適錐形窄管牛仔褲4,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED 雙面鋪棉長版夾克5,290元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED 雙面鋪棉長版夾克5,290元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED女裝原色工裝夾克4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED女裝原色工裝夾克4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED女裝Loose Straight寬鬆廓型直筒牛仔4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED女裝Loose Straight寬鬆廓型直筒牛仔4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED Overall連身吊帶褲4,590元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S RED Overall連身吊帶褲4,590元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S RED女裝High Loose復古極高腰牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供
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