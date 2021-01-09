快訊

追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀智拎DIOR新包款甜滋滋 木村心美紅西裝造型搶眼

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
秀智和木村心美詮釋最新Dior St Honoré手袋。圖／取自IG
秀智和木村心美詮釋最新Dior St Honoré手袋。圖／取自IG

DIOR品牌好友秀智和木村心美（Cocomi）甜美撞包，全新包款Dior St Honoré讓兩個女孩喜孜孜在IG曬感恩，延續30 Montaigne的輪廓，典雅端莊，也適合作為幹練都會女性的配備。

Dior St Honoré和最初於巴黎聖奧諾雷（St Honoré）路專賣店獨家販售的包款同名，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri延續經典、再次創新手法，因此新款Dior St Honoré托特包同時也有著向品牌歷史、文化意義的聖奧諾雷路致敬的意味。Dior St Honoré包款以圓弧、俐落的線條設計，標誌性拋光CD字樣金屬作為精巧的金屬旋釦開合，點綴華麗質感，包身則是搭配Box小牛皮、粒紋牛皮製成；內部縫製手柄和雙面翻蓋為其特色，內部共2隔層可收納日常必需品。

包款色彩運用深邃的黑色、丹寧藍或色澤雅致的拿鐵白等沉穩色系表現，搭配可拆卸式肩背帶，也可另購刺繡帆布背帶，展現多樣化的混搭造型。Dior St Honoré托特包推出大型、中型兩個尺寸，中型尺寸增添以琺瑯工藝打造的CD釦環選擇。秀智和木村心美不約而同都以西裝造型搭襯，展現這個包款的洗鍊自信。

秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
Dior St Honoré米色粒紋小牛皮中型手提包，13萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior St Honoré米色粒紋小牛皮中型手提包，13萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior St Honoré丹寧藍粒紋小牛皮大型手提包，15萬元。圖／DIOR提供
Dior St Honoré丹寧藍粒紋小牛皮大型手提包，15萬元。圖／DIOR提供
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
木村心美以搶眼的紅色西裝搭襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
木村心美以搶眼的紅色西裝搭襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
Dior St Honoré托特包具有品牌歷史、文化意義的聖奧諾雷路致敬的意味。圖／DIOR提供
Dior St Honoré托特包具有品牌歷史、文化意義的聖奧諾雷路致敬的意味。圖／DIOR提供
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
秀智運用幹練自信的大地色系西裝配襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
Dior St Honoré拿鐵白色粒紋小牛皮大型手提包，15萬元。圖／DIOR提供
Dior St Honoré拿鐵白色粒紋小牛皮大型手提包，15萬元。圖／DIOR提供
木村心美以搶眼的紅色西裝搭襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG
木村心美以搶眼的紅色西裝搭襯Dior St Honoré包款。圖／取自IG

Dior 品牌

延伸閱讀

秀智率先搶拍「迷濛藍」手袋！DIOR早春翻蓋包靈感來源其實是「她」

7種圍巾圍法一次報你知！跟著秀智、李聖經、Lisa這樣做，輕鬆打造秋冬時尚

「台版金宣虎」樂娶小13歲韓妻 甜誇老婆：美如秀智！

韓國2020年度演員TOP10公開！孫藝真、玄彬、秀智、朴寶劍都登榜，她空降成冠軍

相關新聞

牛迷必收！LEVI'S三度復刻經典RED系列 錯過再等7年

1999年問世的LEVI'S RED系列當年以解構經典五袋口牛仔褲為主題，風靡一時，其後每一季推出新品都在「牛迷」間造成...

秀智拎DIOR新包款甜滋滋 木村心美紅西裝造型搶眼

DIOR品牌好友秀智和木村心美（Cocomi）甜美撞包，全新包款Dior St Honoré讓兩個女孩喜孜孜在IG曬感恩...

迎接新氣象！UNDER ARMOUR、Jordan Brand推出呼應「年味」戰靴

離農曆新年剩下不到一個月，各個運動品牌也紛紛出籠新款帶有「中國年」風格的戰靴，像是UNDER ARMOUR就攜手代言球星...

金馬獎開場演奏的網紅小提琴家陳銳 今穿夏姿帥氣登台

夏姿．陳SHIATZY CHEN持續支持青年藝術家，邁向品牌年輕化的創新形象，這次邀請了小提琴家陳銳穿上夏姿，結合藝術與...

把燕尾服穿上手？浪琴懷舊風Tuxedo腕表 復古就是潮

70多年前的1940是人類史上重要的年代，彼時二次世界大戰結束，在經歷兩次全世界的動盪不安後，人類終於從喧囂的戰火中解脫...

三重斷黑科技！RéVive推68胜肽淡斑晚霜搶攻亮白市場

雖然最近氣溫低，也常陰雨綿綿，但女人對於白皙肌膚的追求，卻始終不減。擅長開發抗老、發光保養品的RéVive，全新推出68...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。