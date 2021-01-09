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秀智拎DIOR新包款甜滋滋 木村心美紅西裝造型搶眼
DIOR品牌好友秀智和木村心美（Cocomi）甜美撞包，全新包款Dior St Honoré讓兩個女孩喜孜孜在IG曬感恩，延續30 Montaigne的輪廓，典雅端莊，也適合作為幹練都會女性的配備。
Dior St Honoré和最初於巴黎聖奧諾雷（St Honoré）路專賣店獨家販售的包款同名，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri延續經典、再次創新手法，因此新款Dior St Honoré托特包同時也有著向品牌歷史、文化意義的聖奧諾雷路致敬的意味。Dior St Honoré包款以圓弧、俐落的線條設計，標誌性拋光CD字樣金屬作為精巧的金屬旋釦開合，點綴華麗質感，包身則是搭配Box小牛皮、粒紋牛皮製成；內部縫製手柄和雙面翻蓋為其特色，內部共2隔層可收納日常必需品。
包款色彩運用深邃的黑色、丹寧藍或色澤雅致的拿鐵白等沉穩色系表現，搭配可拆卸式肩背帶，也可另購刺繡帆布背帶，展現多樣化的混搭造型。Dior St Honoré托特包推出大型、中型兩個尺寸，中型尺寸增添以琺瑯工藝打造的CD釦環選擇。秀智和木村心美不約而同都以西裝造型搭襯，展現這個包款的洗鍊自信。
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