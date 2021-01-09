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迎接新氣象！UNDER ARMOUR、Jordan Brand推出呼應「年味」戰靴

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR攜手代言球星Stephen Curry因應農曆新年推出新配色籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR攜手代言球星Stephen Curry因應農曆新年推出新配色籃球鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

離農曆新年剩下不到一個月，各個運動品牌也紛紛出籠新款帶有「中國年」風格的戰靴，像是UNDER ARMOUR就攜手代言球星Stephen Curry與Joel Embiid推出新配色籃球鞋。Jordan Brand也利用帶有傳統元素的圖案設計及刺繡形式，呈現在 Air Jordan V Low、Jordan Delta Breathe鞋款上。

球星Stephen Curry親自參與設計與研發出CURRY FLOW 8籃球鞋，UNDER ARMOUR以紅色鞋身，搭配鞋側的金線刺繡Logo，並於鞋後跟拉帶裝飾古代「雲雷紋」圖騰，營造濃濃的東方風情。值得一提的是，這也是首雙使用創新「UA FLOW」科技中底的鞋款，捨棄傳統橡膠外底，提供輕盈穿著體驗。而UNDER ARMOUR幫Joel Embiid量身打造的UA EMBIID ONE籃球鞋，使用朱紅及墨黑設計主體，鞋領結合花卉及雲彩元素，鞋後跟拉帶上印有漢字「牛」；鞋面設計上採用輕質網眼布料，除了更透氣舒適外，其貼合包覆性也能大幅增添腳步穩定度。

Jordan Brand的農曆新年鞋款也帶有濃濃中國風，像是Air Jordan V Low就不同於以往經典鞋型的設計，在於鞋後跟的經典Logo替換成了更具新年感的「廿三」設計字樣。而Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色調，並採用了與 Air Jordan V Low相同元素的設計理念，以傳統鞭炮概念搭配可撕鞋面，讓消費者可發揮靈感於鞋面上進行創作，穿出專屬風格。

UNDER ARMOUR UA EMBIID ONE鞋4,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR UA EMBIID ONE鞋4,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR CURRY FLOW 8籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR CURRY FLOW 8籃球鞋5,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

Jordan Brand Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色調，並採用了與 Air Jordan V Low相同元素的設計理念。圖／Nike提供
Jordan Brand Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色調，並採用了與 Air Jordan V Low相同元素的設計理念。圖／Nike提供

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