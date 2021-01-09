口罩市場恐崩盤 廠商超前布署將客製化生產當主力

新冠肺炎疫情讓口罩變成生活必需品，廠商競相投入生產，產量暴增，為了避免陷入市場崩場危機，廠商另闢蹊徑走向客製化，口罩生產大縣的彰化縣口罩製造廠九成把生產客製化口罩特當成產品主力，圖案五花八門，十分吸睛。

台灣每天需求500萬片口罩，因疫情接三連三升溫，很多公司企業加開生產線製造口罩，也有新加入生產行列的企業界人士，有廠商保守估計，目前台灣每天生產5000萬片口罩。

「粉色、綠色、藍色、白色的口罩生產過剩，到處都是，已經崩盤。」埔鹽鄉黃姓廠商表示，藥局按照政府徵用的價格每片4元出售，有些已經出現拍賣價，口罩工廠業者不太愛大量製造，盡量朝向客製化。

口罩工廠現在的客製化訂單主要來自企業專售、節慶使用，特定通路要建立區牌忠誠度，自行提供圖案或委託設計，這些企業客製化口罩只在特定通路才買得到，另一種是節慶類口罩，例如國慶、耶誕節，春節紅咚咚的喜慶圖案口罩已經上市。

埔心鄉許姓口罩廠商說，仍生產素色口罩，因價格較低，不如客製化口罩的獲利較好，廠商把發展主力放在客製化商品，特定品牌藥妝店、觀光業者、連鎖零售商店訂製客製化口罩，也有政府機關為年節及特定活動訂製特別圖案的口罩。

彩色口罩引起安全疑慮，口罩工廠配合消費者需求，數位印刷採用食品級油墨，網版印刷採用水性油墨，紙口罩採用轉印，廠商避免使用可能導致過敏、疾病的油墨原料。許姓口罩廠商說，為穩固市售率，都以醫療級品質標準製造彩色口罩。