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金馬獎開場演奏的網紅小提琴家陳銳 今穿夏姿帥氣登台

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
小提琴家陳銳在夏姿專門店試穿演出服裝。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳在夏姿專門店試穿演出服裝。圖／夏姿提供

夏姿．陳SHIATZY CHEN持續支持青年藝術家，邁向品牌年輕化的創新形象，這次邀請了小提琴家陳銳穿上夏姿，結合藝術與時尚，表現男裝的當代洗鍊，登上國家音樂廳的舞台。

在2020年為第57屆金馬獎頒獎典禮做開場表演的32歲小提琴家陳銳（Ray Chen），出生於台北、兒時與父母舉家移民澳洲，後於美國就讀柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）就讀，並在2008、2009年榮獲曼紐因小提琴大賽、伊莉莎白女王小提琴大賽的冠軍，每年度演出累計超過百場；此外，他也費心經營社群，IG帳號raychenviolin目前擁有27萬粉絲，可說是身兼網紅、備受關注的音樂家，1月9日於國家音樂廳演出孟德爾頌與拉赫曼尼諾夫的作品，票也已全數售罄。

他在國家音樂廳登台的服裝造型來自夏姿．陳 SHIATZY CHEN，以經典立領襯衫搭配雙排釦西裝外套，是陳銳首次嘗試中西合併風格，也與他的成長背景相符；立領白襯衫的局部縫線裝飾，如襯衫前襟的同色系平針繡線條，則是顯出夏姿繡工的工藝，陳銳在試裝時也開心表示，穿起來比想像中還要好看，剪裁合身舒適，在演出時也能自由律動伸展。

白色立領白襯衫，15,800元。圖／夏姿提供
白色立領白襯衫，15,800元。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
黑色立領白襯衫，15,800元。圖／夏姿提供
黑色立領白襯衫，15,800元。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳在國家音樂廳演出時身穿夏姿男裝。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳在國家音樂廳演出時身穿夏姿男裝。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
襯衫前襟的同色系平針繡展現夏姿服裝的繡工。圖／夏姿提供
襯衫前襟的同色系平針繡展現夏姿服裝的繡工。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供
小提琴家陳銳以夏姿服裝作為表演造型。圖／夏姿提供

夏姿 網紅 女王

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