金馬獎開場演奏的網紅小提琴家陳銳 今穿夏姿帥氣登台

夏姿．陳SHIATZY CHEN持續支持青年藝術家，邁向品牌年輕化的創新形象，這次邀請了小提琴家陳銳穿上夏姿，結合藝術與時尚，表現男裝的當代洗鍊，登上國家音樂廳的舞台。

在2020年為第57屆金馬獎頒獎典禮做開場表演的32歲小提琴家陳銳（Ray Chen），出生於台北、兒時與父母舉家移民澳洲，後於美國就讀柯蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music）就讀，並在2008、2009年榮獲曼紐因小提琴大賽、伊莉莎白女王小提琴大賽的冠軍，每年度演出累計超過百場；此外，他也費心經營社群，IG帳號raychenviolin目前擁有27萬粉絲，可說是身兼網紅、備受關注的音樂家，1月9日於國家音樂廳演出孟德爾頌與拉赫曼尼諾夫的作品，票也已全數售罄。