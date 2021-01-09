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把燕尾服穿上手？浪琴懷舊風Tuxedo腕表 復古就是潮

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
計時碼表外圈並具有「測速儀」（Tachymetre），可測量在特定距離內的行進速度。圖 / Longines提供。
計時碼表外圈並具有「測速儀」（Tachymetre），可測量在特定距離內的行進速度。圖 / Longines提供。

70多年前的1940是人類史上重要的年代，彼時二次世界大戰結束，在經歷兩次全世界的動盪不安後，人類終於從喧囂的戰火中解脫，無論男性或女士，輕快的樂音響起、人們妝點自己，重新找回自由與美好的想望。浪琴（Longines）選擇從1940年代的一只懷舊時計再出發，推出Tuxedo系列兩只自動與計時碼表，向時代致意。

表面鮮明的黑白對比配色，讓人聯想到1940年代優雅盛會間的西裝，因而在收藏家口中有著「燕尾服（Tuxedo）」的趣稱，黑白雙色的設計也有助於時間的辨讀：經過夜光塗料的阿拉伯數字時標可指示當下時鐘，而長針分針的前緣，則對應了黑色外圈為底的分鐘刻度。

為了還原1940的懷舊氣息，表面顏色也刻意帶來仿舊的蛋白石色質地，疊加上計時碼表的30分鐘積分盤指針與蛋面弧形的藍寶石水晶玻璃，是時代的無聲美學足跡。兩款腕表機芯都具備當今時代的科技規格：矽游絲機芯，並乘載於40毫米的精鋼表殼中，計時碼表訂價為9萬8,600元、小秒針款則為6萬5,700元。

Longines經典復刻系列Tuxedo計時碼表，9萬8,600元。圖 / Longines提供。
Longines經典復刻系列Tuxedo計時碼表，9萬8,600元。圖 / Longines提供。
表面鮮明的黑白對比，讓人聯想到1940年代優雅盛會間的西裝，因而在收藏家口中有著「燕尾服（Tuxedo）」的趣稱。圖 / Longines提供。
表面鮮明的黑白對比，讓人聯想到1940年代優雅盛會間的西裝，因而在收藏家口中有著「燕尾服（Tuxedo）」的趣稱。圖 / Longines提供。
浪琴（Longines）選擇從1940年代的一只懷舊時計再出發，推出Tuxedo系列兩只自動與計時碼表，向時代致意。圖 / Longines提供。
浪琴（Longines）選擇從1940年代的一只懷舊時計再出發，推出Tuxedo系列兩只自動與計時碼表，向時代致意。圖 / Longines提供。

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