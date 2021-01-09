三重斷黑科技！RéVive推68胜肽淡斑晚霜搶攻亮白市場

雖然最近氣溫低，也常陰雨綿綿，但女人對於白皙肌膚的追求，卻始終不減。擅長開發抗老、發光保養品的RéVive，全新推出68胜肽淡斑晚霜，暱稱為脈衝霜，研發出「精準三重斷黑煥白科技」，採用先斷黑、後煥白、再膨潤，讓肌膚改善暗沈，打出使用7天能有感，讓肌膚散發光彩。

RéVive在68胜肽淡斑晚霜中，加入的精準三重斷黑煥白科技，以噬黑型-寡胜肽68為核心成分，能夠讓肌膚深度吸收，搭配微脂囊A醇，把A醇在肌膚上能夠維持活性，代謝角質，對抗老化，再結合專利肌因再生賦活仿生科技、修護型-寡胜肽24，搭配神經醯胺及乳油木，持續修護肌膚與保濕，使肌膚由內而外恢復光澤亮麗。