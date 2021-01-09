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耳環風格造型術 昆凌黑白西裝 混搭魅力藏細節
雖然並非大件單品，但配戴在耳際的耳環常能調和全身造型，為風格添增神來一筆。昆凌日前出席電影記者會，她以俐落的黑白西上衣造型，一展中性帥氣，同時身上並配戴了法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Quatre White系列玫瑰金耳環、珠寶，從細節展現甜美可人。
Quatre系列是Boucheron的經典系列，常將不同材質、紋飾、寶石混搭，而Quatre White則揉合了黃金、白金和玫瑰金750材質、高精密白陶瓷創造出豐富個性與魅力，和昆凌身上的黑白西裝，異常合拍。
常以幾何造型搭配俐落套裝的劉詩詩，近期則配戴了Qeelin新系列Yu Yi玫瑰金耳環，並登上中國版時尚雜誌封面。Yu Yi有如意的聯想，而Qeelin則改以鏤空造型的線條，為古典設計賦予空靈新派質感。
身為伯爵（PIAGET）代言人，美型天后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）因演出多部電影如「星際效應」、「姐妹」、「絕地救援」、「攻敵必救」人氣高漲，她則曾在個人instagram秀出氣質美照，以短髮、單邊戴上一只伯爵珍珠項鍊，透過珍珠自然、流動的垂墜感，展現古典魅力。自由混搭、鏤空簡約又或古典魅力？風格關鍵，就從一只珠寶耳環造型分勝負。
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