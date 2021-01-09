耳環風格造型術 昆凌黑白西裝 混搭魅力藏細節

雖然並非大件單品，但配戴在耳際的耳環常能調和全身造型，為風格添增神來一筆。昆凌日前出席電影記者會，她以俐落的黑白西上衣造型，一展中性帥氣，同時身上並配戴了法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Quatre White系列玫瑰金耳環、珠寶，從細節展現甜美可人。

Quatre系列是Boucheron的經典系列，常將不同材質、紋飾、寶石混搭，而Quatre White則揉合了黃金、白金和玫瑰金750材質、高精密白陶瓷創造出豐富個性與魅力，和昆凌身上的黑白西裝，異常合拍。

常以幾何造型搭配俐落套裝的劉詩詩，近期則配戴了Qeelin新系列Yu Yi玫瑰金耳環，並登上中國版時尚雜誌封面。Yu Yi有如意的聯想，而Qeelin則改以鏤空造型的線條，為古典設計賦予空靈新派質感。