年菜復熱有一套！「還原星級美味」撇步公開

農曆春節即將到來，今年全民受困於疫情無法出國，加上防疫考量，帶動在家圍爐的趨勢。根據486團購觀察，近兩周宅配年菜的詢問度及下單預購量維持高檔，預估較去年銷量成長4成；其中，消費者更偏好星級飯店年菜，信任名廚口碑及料理品質，尤以組合式年菜備受青睞。要想還原「星」級美味，也有撇步。

曾擔任486 café的主廚蔡嘉豐透露，最重要的關鍵在於「解凍」。建議在料理前一晚，先將食材從冷凍庫移至冷藏退冰，如此食材較不易變質，也可保留最佳風味，搭配適當復熱即可高還原飯店料理。

最推薦的復熱方式，是將整包食材含密封袋直接放入蒸氣鮮食鍋，可以同時蒸熱多款料理，省時又省力；或可使用電鍋或放入一般鍋內隔水加熱，復熱完成再剪開密封袋將食材取出，避免水蒸氣影響食材美味。雖可使用微波爐解凍或加熱，但較容易失去料理風味。

若是前一晚來不及放在冷藏退冰、家裡又只有微波爐可復熱怎麼辦？此時，建議先將冷凍食材以流動冷水沖洗解凍後，以「短時間、分多次加熱」的方式保持美味。可將微波爐分次設定，每次約1分鐘，時間到翻面再微波1分鐘，反覆動作至復熱完全，雖然較耗時但可保有美味。