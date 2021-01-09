聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾之喬不用裝就很可愛 COACH x Disney系列魅力驚人
自封Mickey女友的曾之喬出席COACH全新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列發表，在寒流來襲之際穿上了經典Shearling外套，並且欽點想把快閃店限定Riley手袋帶回家，「在可愛甜美之外，很有個性，就是我的樣子。」
喜愛毛茸茸穿搭的曾之喬，表示身上的外套有一種無辜小熊的可愛感，她說，「我先生其實有一點大男人，所以我穿搭甜美可愛他也喜歡。」2021年的新希望，她期許自己買東西要看價錢，不再自恃很了解品牌結果陷入花太多錢的窘境；而她也疾呼買東西的原則就是自在，「如果妳會心疼、捨不得它刮壞弄髒什麼的，就放回去、不要買，東西一定要自在使用才會顯出它的價值。」而她逛快閃店時，對於巨大Mickey Mouse玩偶呼應2021年PANTONE色「亮麗黃」，感到超驚喜。
COACH為慶賀Disney Mickey Mouse x Keith Haring發表，於台北信義新天地A8南大門出入口開設限定主題快閃店，在1月17日前都可拍照打卡，和亮麗黃的米奇一起入鏡。COACH也首次推出Disney Mickey Mouse x Keith Haring 數位探索體驗館，館內包括紐約地鐵主題區、塗鴉列車、商品立體導覽等；此外，還有兩款IG濾鏡，運用塗鴉Mickey Mouse耳朵作為造型，超級俏皮可愛。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言