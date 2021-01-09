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曾之喬不用裝就很可愛 COACH x Disney系列魅力驚人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
曾之喬出席COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring限定系列發表。圖／COACH提供
曾之喬出席COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring限定系列發表。圖／COACH提供

自封Mickey女友的曾之喬出席COACH全新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列發表，在寒流來襲之際穿上了經典Shearling外套，並且欽點想把快閃店限定Riley手袋帶回家，「在可愛甜美之外，很有個性，就是我的樣子。」

喜愛毛茸茸穿搭的曾之喬，表示身上的外套有一種無辜小熊的可愛感，她說，「我先生其實有一點大男人，所以我穿搭甜美可愛他也喜歡。」2021年的新希望，她期許自己買東西要看價錢，不再自恃很了解品牌結果陷入花太多錢的窘境；而她也疾呼買東西的原則就是自在，「如果妳會心疼、捨不得它刮壞弄髒什麼的，就放回去、不要買，東西一定要自在使用才會顯出它的價值。」而她逛快閃店時，對於巨大Mickey Mouse玩偶呼應2021年PANTONE色「亮麗黃」，感到超驚喜。

COACH為慶賀Disney Mickey Mouse x Keith Haring發表，於台北信義新天地A8南大門出入口開設限定主題快閃店，在1月17日前都可拍照打卡，和亮麗黃的米奇一起入鏡。COACH也首次推出Disney Mickey Mouse x Keith Haring 數位探索體驗館，館內包括紐約地鐵主題區、塗鴉列車、商品立體導覽等；此外，還有兩款IG濾鏡，運用塗鴉Mickey Mouse耳朵作為造型，超級俏皮可愛。

Disney Mickey Mouse x Keith Haring Kisslock手袋，23,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring Kisslock手袋，23,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring肩背包，19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring肩背包，19,800元。圖／COACH提供
COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列陳列於新光三越信義新天地A8館專門店。圖／COACH提供
COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列陳列於新光三越信義新天地A8館專門店。圖／COACH提供
COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列限定主題快閃店，開設於於新光三越信義新天地A8館外。圖／COACH提供
COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列限定主題快閃店，開設於於新光三越信義新天地A8館外。圖／COACH提供
快閃店限定Disney Mickey Mouse x Keith Haring Riley手袋，23,800元。圖／COACH提供
快閃店限定Disney Mickey Mouse x Keith Haring Riley手袋，23,800元。圖／COACH提供
曾之喬詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、肩背包19,800元。圖／COACH提供
曾之喬詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、肩背包19,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring男款單肩包，14,800元。圖／COACH提供
Disney Mickey Mouse x Keith Haring男款單肩包，14,800元。圖／COACH提供
曾之喬在COACH的Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列快閃店和巨大Mickey Mouse玩偶合影。圖／COACH提供
曾之喬在COACH的Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列快閃店和巨大Mickey Mouse玩偶合影。圖／COACH提供
曾之喬演繹Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、快閃店限定款Riley手袋23,800元。。圖／COACH提供
曾之喬演繹Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、快閃店限定款Riley手袋23,800元。。圖／COACH提供
曾之喬詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、肩背包19,800元。圖／COACH提供
曾之喬詮釋Disney Mickey Mouse x Keith Haring Shearling外套92,800元、肩背包19,800元。圖／COACH提供
COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列限定主題快閃店，開設於於新光三越信義新天地A8館外。圖／COACH提供
COACH最新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列限定主題快閃店，開設於於新光三越信義新天地A8館外。圖／COACH提供

快閃 Disney

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