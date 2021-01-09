曾之喬不用裝就很可愛 COACH x Disney系列魅力驚人

自封Mickey女友的曾之喬出席COACH全新Disney Mickey Mouse x Keith Haring系列發表，在寒流來襲之際穿上了經典Shearling外套，並且欽點想把快閃店限定Riley手袋帶回家，「在可愛甜美之外，很有個性，就是我的樣子。」

喜愛毛茸茸穿搭的曾之喬，表示身上的外套有一種無辜小熊的可愛感，她說，「我先生其實有一點大男人，所以我穿搭甜美可愛他也喜歡。」2021年的新希望，她期許自己買東西要看價錢，不再自恃很了解品牌結果陷入花太多錢的窘境；而她也疾呼買東西的原則就是自在，「如果妳會心疼、捨不得它刮壞弄髒什麼的，就放回去、不要買，東西一定要自在使用才會顯出它的價值。」而她逛快閃店時，對於巨大Mickey Mouse玩偶呼應2021年PANTONE色「亮麗黃」，感到超驚喜。