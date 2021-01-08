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陳庭妮、大霈穿LVx Urs Fischer 迷你裙 迎戰霸王寒流

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳庭妮和李霈瑜（大霈）出席路易威登 x Urs Fischer聯名系列發表。圖／LV提供
陳庭妮和李霈瑜（大霈）出席路易威登 x Urs Fischer聯名系列發表。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再度與當代藝術家跨界合作，由Urs Fischer（烏爾斯．菲舍爾）將Monogram圖樣進行異變，以經典Neverfull、Speedy等包款作為基底輪廓，並且邀來陳庭妮、李霈瑜（大霈）詮釋自由奔放的聯名系列。

大霈說她很開心參加「神聖的時尚殿堂」活動，因為媽媽本人有一個路易威登的monogram長夾，從大一用到現在，讓大霈覺得路易威登就是精品象徵，她還不忘自嘲，「我本來想說如果金馬獎拿了最佳女主角獎，也要買一個犒賞自己，嗯，沒關係繼續努力。」對於路易威登 x Urs Fischer的合作，monogram像是被風吹了一下，她覺得很自在、也很自由；寒流來襲，喜歡冷天氣的陳庭妮超愛洋蔥式穿搭，可以一件件穿脫、就好像一天換了多款造型，「而且我日常穿搭以單色、極簡為主，如果搭配路易威登 x Urs Fischer的圍巾，立馬就有畫龍點睛的點綴。」而學生時期就不畏寒冷的她，冬日也熱愛迷你裙裝，活動當天的洋裝正適合她展現美腿。

出生在瑞士的Urs Fischer現居紐約，被譽為「當代藝術的攪局者」，有天馬行空的想像力，「路易威登 x Urs Fischer」玩轉路易威登經典的Monogram花紋，將Monogram中的花卉與LV縮寫，呈現出漂浮移動的視覺效果，絨布袋面（tuffetage）處理為一大特色，營造天鵝絨般的觸感與質感；鞋履則是兩款運動風的短筒、高筒運動鞋，全系列即起上市，路易威登的櫥窗也搖身一變換上「路易威登 x Urs Fischer」的奇妙角色，包括在香蕉皮裡睡覺的貓、遇上雞蛋的酪梨，與帶著桃子的鳥。

路易威登 x Urs Fischer Neverfull手袋，84,500元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Neverfull手袋，84,500元。圖／LV提供
李霈瑜（大霈）穿路易威登 x Urs Fischer運動風外套11萬8,000元，搭配Speedy 25手袋89,000元。圖／LV提供
李霈瑜（大霈）穿路易威登 x Urs Fischer運動風外套11萬8,000元，搭配Speedy 25手袋89,000元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer運動鞋，33,600元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer運動鞋，33,600元。圖／LV提供
陳庭妮詮釋路易威登 x Urs Fischer洋裝86,500元，手提Pochette小包52,500元。圖／LV提供
陳庭妮詮釋路易威登 x Urs Fischer洋裝86,500元，手提Pochette小包52,500元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Pochette小包，52,500元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Pochette小包，52,500元。圖／LV提供
Urs Fischer在工作室打造出路易威登 x Urs Fischer的包款系列。圖／LV提供
Urs Fischer在工作室打造出路易威登 x Urs Fischer的包款系列。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Cabas手袋，11萬8,000元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Cabas手袋，11萬8,000元。圖／LV提供
Urs Fischer為路易威登打造的櫥窗設計，有擁抱燈泡的貓。圖／LV提供
Urs Fischer為路易威登打造的櫥窗設計，有擁抱燈泡的貓。圖／LV提供
陳庭妮（右）詮釋路易威登 x Urs Fischer洋裝86,500元，手提Pochette小包52,500元；大霈穿路易威登 x Urs Fischer運動風外套11萬8,000元，搭配Speedy 25手袋89,000元。圖／LV提供
陳庭妮（右）詮釋路易威登 x Urs Fischer洋裝86,500元，手提Pochette小包52,500元；大霈穿路易威登 x Urs Fischer運動風外套11萬8,000元，搭配Speedy 25手袋89,000元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Speedy 25手袋，89,000元。圖／LV提供
路易威登 x Urs Fischer Speedy 25手袋，89,000元。圖／LV提供
Urs Fischer為路易威登打造的櫥窗設計，是在香蕉皮裡睡覺的貓。圖／LV提供
Urs Fischer為路易威登打造的櫥窗設計，是在香蕉皮裡睡覺的貓。圖／LV提供

LV 寒流

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