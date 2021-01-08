陳庭妮、大霈穿LVx Urs Fischer 迷你裙 迎戰霸王寒流

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）再度與當代藝術家跨界合作，由Urs Fischer（烏爾斯．菲舍爾）將Monogram圖樣進行異變，以經典Neverfull、Speedy等包款作為基底輪廓，並且邀來陳庭妮、李霈瑜（大霈）詮釋自由奔放的聯名系列。

大霈說她很開心參加「神聖的時尚殿堂」活動，因為媽媽本人有一個路易威登的monogram長夾，從大一用到現在，讓大霈覺得路易威登就是精品象徵，她還不忘自嘲，「我本來想說如果金馬獎拿了最佳女主角獎，也要買一個犒賞自己，嗯，沒關係繼續努力。」對於路易威登 x Urs Fischer的合作，monogram像是被風吹了一下，她覺得很自在、也很自由；寒流來襲，喜歡冷天氣的陳庭妮超愛洋蔥式穿搭，可以一件件穿脫、就好像一天換了多款造型，「而且我日常穿搭以單色、極簡為主，如果搭配路易威登 x Urs Fischer的圍巾，立馬就有畫龍點睛的點綴。」而學生時期就不畏寒冷的她，冬日也熱愛迷你裙裝，活動當天的洋裝正適合她展現美腿。