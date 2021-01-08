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2021春妝吹「暖棕風」！ RMK引領療癒文青風滿足身心靈

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
RMK棕采輕潤口紅／全5色／1,350元。圖／RMK提供
RMK棕采輕潤口紅／全5色／1,350元。圖／RMK提供

2021年將至，各彩妝品牌的春妝也陸續發表，想要揮別2020年的陰霾，2021年的春妝，RMK以「暖棕色」為主要色調，整體妝感帶來一種暖暖、療癒的文青感，讓人有截然不同的感受，暖棕色系有種安定、寧靜的感覺，也是用溫暖的心，來迎接2021年的初始。

想要畫出暖棕色妝容，先從眼影開始，RMK棕采調色眼盒一次擁有霜狀、粉狀等多功能用途，5種棕色調可選，以紅色、金色、橘色、可可色與銀色等，混合棕色調，依照個人喜愛的風格，可任選優雅或是俏皮感。

頰彩則是推出棕采調色頰盒，同樣有4色可選，有著輕柔適合增添立體感的色彩，搭配閃漾光澤的珠光結合，可以單擦，也能疊擦，不同色澤與棕色的混搭，有種大人系的女人味。

唇膏則是推出棕采輕潤口紅，整體亮度降低，卻能飄盪出優雅風格，5色可選，從裸色調到楓紅棕等，顯白又能展現出迷人的風格。

RMK棕采輕潤口紅／全5色／1,350元。圖／RMK提供
RMK棕采輕潤口紅／全5色／1,350元。圖／RMK提供
RMK棕采調色頰盒／全4色／1,450元。圖／RMK提供
RMK棕采調色頰盒／全4色／1,450元。圖／RMK提供
RMK棕采調色眼盒／全5色／1,450元。圖／RMK提供
RMK棕采調色眼盒／全5色／1,450元。圖／RMK提供
RMK的2021春妝，以暖棕色帶來的療癒風格為主。圖／RMK提供
RMK的2021春妝，以暖棕色帶來的療癒風格為主。圖／RMK提供
RMK的2021春妝，以暖棕色帶來的療癒風格為主。圖／RMK提供
RMK的2021春妝，以暖棕色帶來的療癒風格為主。圖／RMK提供
RMK棕采輕潤口紅／全5色／1,350元。圖／RMK提供
RMK棕采輕潤口紅／全5色／1,350元。圖／RMK提供

可可 文青

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