看BTS、TWICE！中華電信Hami Video獨家直播「韓國第35屆金唱片獎」

韓國年度音樂盛事第35屆Golden Disc Awards（GDA，金唱片獎）將於1月9日、10日以線上形式隆重登場，中華電信Hami Video將獨家於台灣直播韓國第35屆金唱片獎頒獎典禮，並於採訪過程跨國即時提供中譯字幕，讓喜愛K-POP的粉絲可以掌握第一手動態，下載中華電信Hami Video App登入後即可透過手機、平板、PC免費觀看直播。

韓國第35屆金唱片獎的主要表演名單陣容豪華，包括南韓天團BTS防彈少年團、大勢女團TWICE，以及SEVENTEEN、NCT127、Stray Kids 、MONSTA X、Oh My Girl等。

如果錯過金唱片獎頒獎典禮即時直播，中華電信也貼心提供5G客戶於Hami Video 5G館獨享可隨時回看的典禮多視角精選表演內容，讓粉絲自由切換想看的舞台視角，還可單獨鎖定喜愛的K-POP偶像特寫鏡頭。

中華電信並獨家攜手KKBOX推出第35屆金唱片獎入圍歌單，收錄超過50首支援Hi-Fi無損音質的歌曲，包含數位音樂部門的MAMAMOO《HIP》、Red Velet《Psycho》，專輯部門的BTS《MAP OF THE SOUL：7》、BLACKPINK《THE ALBUM》以及IU《Love poem》等年度熱門歌曲及專輯，讓粉絲可在KKBOX即時享受CD原音重現的質感。

此外，即日起至1月17日申辦中華電信Hi-Fi無損音質服務月繳299元方案，即可抽全家便利商店1,000元與500元禮券、小米行動電源等好禮。