LVMH宣佈完成158億美元TIFFANY併購 珠寶版圖強勢擴張

根據外電報導，統稱LVMH的「酩悅軒尼詩－路易威登」集團今日宣布，以158億美元、折合台幣約4,423億3,300萬，正式完成美國珠寶商

蒂芙尼（Tiffany）的收購，也為這件橫跨近兩年的世紀超級精品收購案，畫下完美句點。

2019年11月，LVMH曾宣布將以約162億美元（約新台幣4900億元）買下蒂芙尼，一時震撼全球精品與高級珠寶產業。然而此項併購在去年下旬一度生變，2020年九月LVMH宣布將放棄此件交易，讓這件注目的世界併購面臨破局，消息傳出後，LVMH在巴黎股市與Tiffany在紐約股市皆受到明顯波動。2020年10月底，LVMH集團再宣布將支付每股比原議定135美元較低的131.50美元換購1股Tiffany股票，因而使併購交易的價值降至約158億美元，併購案至此重新邁向後續，而LVMH也在今日宣佈正式完成併購。最新聲明中，董事長兼執行長Bernard Arnault則表示，歡迎Tiffany與所有才華橫溢的員工加入集團，並感謝Tiffany前任執行Alessandro Bogliolo與團隊過去的努力與貢獻。

事實上，10年前的2011年LVMH也曾完成另一珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的收購。在成為集團品牌後，原本義式血脈的寶格麗近十年於包款、配件、高級珠寶，甚至高複雜腕表的聲勢持續增強。業內人士表示，LVMH此回收購Tiffany或可能將長期戰略目標鎖定另一競爭對手：擁有伯爵（PIAGET）、卡地亞（Cartier）、Buccellati等高級珠寶品牌的歷峰集團（Richemont），企圖在高級珠寶領域一別苗頭。

歷史可朔及1837年的美國珠寶品牌Tiffany原以銀飾聞名，1961年上映、由奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演的「第凡內早餐（Breakfast at Tiffany's）」，在影迷心中蔚為經典，加上珠寶外盒的「知更鳥藍」更被愛好者奉為經典。而完成併購後，原任LV高層的Anthony Ledru將於Tiffany擔任執行長，同時集團掌門人Bernard Arnault的次子亞歷山大（Alexandre Arnault）則將出任副總裁。