去年秒殺！Nespresso「開運咖啡禮盒」1月14日開賣

瑞士咖啡品牌Nespresso即日起祭出2021春節送禮推薦清單，全系列咖啡機新春優惠價2,990元起；另於活動期間凡購買任一咖啡機或任10條咖啡膠囊，加碼再送限量「團圓迎春開運紅包袋」乙組。

另外，眾所期待於去年首周即售罄的新春限定「團圓迎春開運禮盒」，也將在1月14日開賣，內含10款經典頂級咖啡膠囊、View Recipe玻璃咖啡杯乙只及限量風格圖騰花磚杯墊乙個，新春優惠價1,888元 (價值超過2,230元)。

即日起至2月17日，Nespresso推出的全系列咖啡機新春優惠活動，最受歡迎款迷你時尚Essenza Mini咖啡機特價2,990元 (原價4,300元)；喜歡添加牛奶的消費者，首選即是外型設計優雅淨白的Gran Lattissima咖啡機，此新上市機型也首次推出優惠價11,800元(原價13,800元)，一指輕觸，就能享用各式牛奶咖啡特調。