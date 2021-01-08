防疫在家圍爐夯！網購年菜提前半個月熱賣，「牛肉、素食、異國料理」人氣旺

農曆春節將至，現代人生活繁忙，原本簡單籌備、便利即食的網購年菜就已漸成為主流，今年受疫情影響，消費者僅能留在台灣過年，在家圍爐更熱門，帶動網購年菜買氣提前發酵。

根據PChome 24h購物統計，今年整體年菜較去年過年前夕銷量成長超過20%，以8～10人組合為採購大宗，熱銷價格帶以1,800～2,500元最受歡迎；ihergo愛合購也指出今年年菜買氣約比去年提前半個月，8～10道菜的6至8人年菜套餐組合最熱賣，目前占整體年菜業績17.8％，平均客單價大約落在2,100元左右，熱銷單品則為佛跳牆、鰻魚、豬腳、蘿蔔糕；遠傳friDay購物年菜預購3周銷量已較去年同期明顯增加近3成，目前以8道菜以上套組及經典功夫菜佛跳牆最受歡迎，占總預購銷量近6成。。

因為疫情無法出國旅行，讓許多人懷念異國料理的好滋味，也反映在採買網購年菜的需求上，另外近年因素食菜色的多元化及素肉風氣漸盛，讓素食年菜漸夯，松果購物「素食年菜」關鍵字搜尋量較去年同期成長超過4倍，訂單量較更往年成長2.2倍，其中以蛋奶素為主的如意生技年菜8件組銷量最亮眼，近一周銷量成長3成。迎接牛年，也讓牛肉相關年菜銷售出色，牛肉湯、牛肉鍋、滷牛腱等都是熱銷品類，ihergo愛合購推出的美吉食品牛肉爐近一周搜尋量飆漲4.3倍，滷藝新村牛三寶滷味的搜尋量也竄升4.6倍。

PChome 24h購物即日起至2月8日推出年菜預購，部分預購年菜最快下訂兩天後出貨或可指定出貨區間，活動期間於年菜指定區消費單筆滿3,888元登記送電子爐、滿5,888元登記送琺瑯鍋，1月31日前下單購買冷凍年菜組合再送baan摩摩喳喳雪糕4支。

PChome 24h購物「10大熱門年菜商品」以老字號店鋪、名廚監製及推薦、跨界年菜為主，老協珍「海味街港式鮑魚佛跳牆」嚴選南非鮑魚、黑玉烏參等高品質食材，並使用上等母雞、豬腩排、金華火腿熬製港式湯頭，穩坐熱銷榜冠軍寶座；油飯界知名老字號品牌「呷七碗櫻花蝦米糕」透過古法蒸炊油飯，搭配芋頭、香菇、東港櫻花蝦，即日起至2月8日特價310元，搶下第二名；A.S.O阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」再推2021年新組合「豐衣足10年菜宴套組」，共有佛跳牆、人蔘全雞湯、花膠鮮燴什錦、蒸石斑、南瓜海鮮盅、蔥油雞、燒圓蹄、烏魚子米糕、蘿蔔糕及冰糖銀耳蓮子湯，拿下熱門年菜排行榜第三名。此外，1月13日前PChome 24h購物獨家開賣故宮年菜預購，推出「朕的年菜」售價6,680元、「朕的佛跳牆」售價3,680元，限量各600組，預購訂單預計於2月初陸續出貨。

蝦皮購物即日起至1月10日祭出名牌年菜下殺4折起，將擁有五星市集殊榮的南門市場直接搬進蝦皮，包括億長御坊珍品佛跳牆、逸湘齋超級名菜紅燒獅子頭等都能一鍵下單，還有紅豆食府、圓山大飯店、鼎泰豐等名店菜色；另推出年菜組合，像是逸湘齋迎春納福6菜1湯全套特價2,000元有找，一次就能擁有佛跳牆、紅燒獅子頭、江浙蔥烤鯽魚等經典7道菜；呷七碗佛跳牆、XO米糕、獅子頭組合直降61折特價929元。

今年遠傳friDay購物和年菜評比常勝軍「佳佳」獨家合作，推出「牛年鴻運新春8菜組及牛運亨通團圓10菜組」，一上架預購銷量就直奔套餐品類前三名；佛跳牆則以經典不敗口味的「老協珍烏參佛跳牆」及「築地一番鮮干貝風味佛跳牆」持續攻占饕客熱銷榜；湯品鍋物目前以南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋、嘉義林聰明沙鍋魚頭銷量最佳。

博客來目前最熱門的年菜套組為3～5道菜，購買主力為職業婦女及家庭主婦，今年新增多家飯店年菜及常溫年菜、鍋物，囊括老協珍、南門市場、永豐餘生技、美福飯店、紅豆食府等熱門品牌，總數量逾千件，目前由漢來飯店年菜家鄉獅子頭奪下熱銷冠軍寶座。因應素食人口激增，不少名店也祭出素食年菜，如億長御坊、青葉臺菜等。

松果購物即日起至2月6日推出「滿漢全席賀年菜」活動，共280道名店年菜、禮盒及生鮮食材4折起，單筆消費滿888元現折88元，刷指定信用卡最高享有300元現金回饋。目前松果購物年菜預購訂單量較往年成長1.2倍，以名廚監製、名店為下單主流，米其林一星的天香樓年菜、台畜年菜組、海霸王經典年菜、台酒年菜套餐為大多消費者的首選；年菜組合時則以7～10件菜餚組合為最大宗，像是8~10人份量的食尚達人金牛如意年菜10件組（含7菜3湯）、4～6人份量的食尚達人七財轉運年菜7件組（含5菜2湯）都大受青睞。