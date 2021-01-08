LVMH集團完成併購Tiffany RIMOWA高層人事大風吹
在去年12月30日，延宕將近一年的時間，精品龍頭LVMH集團終於完成了對紐約珠寶品牌Tiffany的併購案。與此同時，集團下的高級行李箱品牌RIMOWA高層人事也開始大風吹，原任行政總裁Alexandre Arnault確定去職，讓市場一片譁然。
甫開年，精品集團的高層人事就有了新的變化，當年以24歲之姿入主RIMOWA擔任行政總裁的Alexandre Arnault在自己的instagram帳號中證實離開他經營4年的品牌。隨後，RIMOWA也正式宣布由負責銷售和客戶運營的執行副總裁Hugues Bonnet-Masimbert來接任，這樣的安排都肇因於，LVMH集團於近日剛完成的Tiffany收購案有關。依照過去的習慣」，每當收購一個新的精品品牌，LVMH集團主席也就是Alexandre Arnault的父親Bernard Arnault先生，總會安插自己的子女到品牌中擔任要職，Berluti、RIMOWA皆是如此。
因此，Alexandre Arnault就在Tiffany收購案底定之後，隨即走馬上任擔任起產品和通訊執行副總裁，再度於百年品牌中一展手腳。細數過往，RIMOWA會被LVMH集團買下，Alexandre Arnault在其中肩負了穿針引線的角色，而他自己更是品牌行李箱的愛用者。而且在擔任行政總裁期間，成功的讓RIMOWA轉型，變得年輕化且潮，主導多個跨界聯名的合作，一舉讓品牌的價值與聲量皆提高，更是時常在個人instagram帳號中，搶先曝光未發表新品，引起討論話題。
而RIMOWA新任行政總裁Hugues Bonnet-Masimbert則自1996年就加入LVMH集團，他曾在Loewe、Celine、Louis Vuitton、Berluti和RIMOWA品牌擔任高級行政銷售職位。Hugues曾提出及監督RIMOWA重新為分銷業務定位，並重組業務模式，開拓及推動電子商務業務迅速發展。他認為RIMOWA是一間充滿活力的公司，成功在不斷變化的全球旅遊業務環境中，重新確立品牌的領導地位，會把握機會，繼續推動品牌的增長、策略發展及創新突破。
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