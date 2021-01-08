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「涵碧樓」年菜也能外送到家！魚頭王、神仙雞開放預購

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
涵碧日月魚頭王是董事長賴正鎰宴請政商名流的私房菜。 2,880元。圖／涵碧樓提供
涵碧日月魚頭王是董事長賴正鎰宴請政商名流的私房菜。 2,880元。圖／涵碧樓提供

新冠疫情影響，今年農曆春節國境封鎖，民眾無法出國跨年，改往國內五星酒店度假，景區飯店早已一房難求；日月潭涵碧樓表示，除了春節期間的住房全滿，年菜詢問度也大增，為此特別加碼推出西式、日式年菜與明星商品伴手禮。

涵碧樓推出的「養生富貴年菜」，向來是許多老饕指名的團圓家宴菜色，其中又以董事長賴正鎰宴請政商名流的私房料理「涵碧日月魚頭王」，象徵年年有餘的吉兆最為熱賣。選用日月潭富含膠質的野釣大頭鰱，以長砂鍋不加調味料煨煮至奶白，嘗起來鮮而不腥、肥而不膩，深獲好評。

此外，團圓菜色少不了一道全雞料理，另一招牌「涵碧缽香神仙雞」，選用日月潭在地農家土雞，以紹興酒與醬油燉煮，再以台灣國產豬腳起稠上色，過程中不加任何一滴水，原汁原味堪稱主廚手路菜，完美呈現寓意萬事起頭吉，是不少涵碧樓頂級會員指定宅配的一道富貴年菜。

涵碧樓東方餐廳與日本餐廳兩位主廚，也加碼設計四道有別於中式口味的養生富貴年菜。東方餐廳主廚River以USDA Prime牛肋條加入紅酒燉煮的「紅酒燉牛肉」，以及低溫文火長時間慢煮考驗廚師廚藝的「法式油封鴨」，作為西式富貴養生年菜的菜品。日本餐廳主廚Dylan則以日本傳統象徵富貴吉祥的香魚，推出「香魚梅汁甘露煮」，將帶卵香魚與紫蘇葉煨煮，鹹甜風味入口即化。以及以威士忌熬煮的照燒醬，搭配USDA Choice無骨牛小排，呈現豐富口感與層次。

年節伴手禮「采玉禮盒」，取名自館內明星商品瑤柱臘味蘿蔔糕、古味香蔥芋頭糕，選用埔里冬季白蘿蔔以及大甲芋頭分別加入國產臘肉以及香蔥，內容物誠意十足。相關資訊可上網查詢：http://bit.ly/lalucnydishes，電話：049-285-5313轉6800。

涵碧樓采玉高升禮盒，取名字館內明星商品蘿蔔糕及芋頭糕，有張燈結綵步步高升的寓意。1,380元。圖／涵碧樓提供
涵碧樓采玉高升禮盒，取名字館內明星商品蘿蔔糕及芋頭糕，有張燈結綵步步高升的寓意。1,380元。圖／涵碧樓提供
涵碧缽香神仙雞象徵萬事起頭吉，烹飪過程不加任何一滴水，原汁原味甘美鮮甜。2,380元。圖／涵碧樓提供
涵碧缽香神仙雞象徵萬事起頭吉，烹飪過程不加任何一滴水，原汁原味甘美鮮甜。2,380元。圖／涵碧樓提供
香魚梅枝甘露煮在日本文化中代表貴氣，與紫蘇葉共同煨煮，呈現經典日式風味。1,388元。圖／涵碧樓提供
香魚梅枝甘露煮在日本文化中代表貴氣，與紫蘇葉共同煨煮，呈現經典日式風味。1,388元。圖／涵碧樓提供
紅酒燉牛肉選用USDA Prime牛肋條，加入紅酒燉煮香氣四溢。1,588元。圖／涵碧樓提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
紅酒燉牛肉選用USDA Prime牛肋條，加入紅酒燉煮香氣四溢。1,588元。圖／涵碧樓提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

年菜 涵碧樓 日本

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