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全聯美味堂新年首發！ 攜手「老四川」推3款椒麻滷味
霸王級寒流來襲，許多人一定都在計畫週末要吃麻辣鍋暖身！全聯調理熟食自有品牌美味堂2021年首發就超強，首次攜手名店老四川合作，自即日起至2月4日止，限時推出3款聯名滷味，包含椒麻滷牛筋、椒麻滷牛肚、椒麻滷肥腸，均一價89元。買回家直接打開就可以吃，想要在冷冷天氣加熱吃，也可依個人喜好調整加熱時間，另外更推薦加入麻辣湯底一起煮成麻辣鍋更帶勁。
全聯美味堂與老四川合作的麻辣滷味攤系列，採傳統乾滷手法，老滷汁以多種中藥材與辛香料組合而成，滷汁中帶有濃濃中藥香，滷味起鍋後再拌入老四川麻辣醬。堅持道地川味的麻、辣、香特色，其中最重要的靈魂醬料就是「麻辣醬」，嚴選天然的蔥、薑、蒜、武都上品大紅袍花椒、麻椒以植物油炒出濃厚香味，香氣絕佳，一打開包裝花椒香撲鼻，是此系列滷味的最大特色。食材包裏著麻辣滷汁，搭配軟嫩適中的Q彈口感，夠味又帶嚼勁，讓人愛不釋口。
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