生菜自己在家種 做出「嫩葉蘋果沙拉」！

自己在家做沙拉不稀奇，在家就能隨手摘取嫩葉做沙拉才酷！隨手一摘就能入菜的嫩葉香草盆栽，透過簡易栽培，感受「視覺、嗅覺、味覺」的完美饗宴！

嫩葉指的是香草或是青菜嫩葉。圖／蘋果屋出版社提供

【好種又好吃、營養價值高的香草嫩葉】

嫩葉—指的是香草或是青菜的嫩葉。將不同品種的葉類種子混合種植，就可以享受獨創的綜合嫩葉盆栽。一般而言，在發芽後的淺幼葉，因為比起已長大的葉子養分還更集中，營養價值更高。不會因為切碎而損失營養價值，反而柔軟好咬可以吃下很多。

多以嫩葉萵苣、紅橡生菜為代表，其他像是芝麻菜、芥末葉、小松菜、羽衣甘藍、甜菜等也經常被使用。

【嫩葉的保存方法】

用餐紙巾包覆裝入夾鏈袋中，放入冰箱的蔬果區冷藏。圖／蘋果屋出版社提供

準備一個大碗公，裝冷水並放入嫩葉，讓嫩葉充分吸收水分後排掉多餘水分，用餐紙巾包覆裝入夾鏈袋中放入冰箱的蔬果區冷藏。

【哪種葉菜適合做生菜呢？】

蔬菜嫩葉做成沙拉美味可口。圖／蘋果屋出版社提供 嫩葉指的是香草或是青菜嫩葉。圖／蘋果屋出版社提供

綠橡生菜、紅橡生菜、蘿蔓萵苣、菊苣、沙拉葉菜、芝麻菜、水菜、芥菜、日本高菜、壬生菜、小松菜、塌棵菜、苦苣、羽衣甘藍、菠菜、甜菜、小白菜、野苣、紫萵苣、羅勒、香芹等。選擇喜歡的香草或葉菜，試著混和種子做出獨創的綜合嫩葉沙拉吧！也可以自行決定做義大利風、法國風、和風等組合。

● 栽培＋採收：播種後三個禮拜，從春天到秋天都可以採收

● 播種：直接在盆內灑種，並覆上土壤蓋住種子，直到發芽前，都要注意保持土壤濕潤澆水。

● 修剪～採收：兩棵植株間，若葉子有重疊就要進行修剪，剪下的幼苗也可以做利用。葉子長到4～5公分時，留下中心的小葉苗，用剪刀修取外側的葉子採收。

● 栽培環境～肥料：在日照充足的地方栽培，待本葉長出後，進行兩週一次的施上液肥或緩效性肥料。

【美味食譜：嫩葉蘋果沙拉】

● 建議搭配重口味起司或藍莓起司

● 嫩葉蘋果沙拉

材料（2人份）

青蘋果 1/4個

嫩葉 1把

核桃 5克

鹽 少許

小紅莓（乾燥） 5克

紅酒 少許

喜歡的起司 適量

喜歡的沙拉醬 適量

● 做法

1. 青蘋果先去籽處理，切成2～3公釐的薄片並泡過鹽水。

2. 用清水仔細清洗嫩葉，核桃切成適口大小，小紅莓稍微灑過紅酒後輕微的搓揉後切薄。

3. 起司磨成粗碎狀後與其他材料全部混合，最後淋上喜歡的沙拉醬汁。

● 監修：小川恭弘，日本園藝人氣講師，現任日本扶桑花協會顧問。1968年出生於東京都千葉縣。東京農業大學畢業。1996年起任職於千葉縣館山市植物園。尤其擅長熱帶植物栽培。2014年擔任NHK「趣味園藝」講師。

【以上摘文選自：《療癒園藝！餐桌の香草植栽全圖鑑》、監修：小川恭弘、翻譯：何冠樺、圖文提供：蘋果屋出版社、整理：記者柯意如】

書名／《療癒園藝！餐桌の香草植栽全圖鑑》、監修／小川恭弘、翻譯／何冠樺、圖／蘋果屋出版社提供

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