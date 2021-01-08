全聯Reese's聯名甜點第2波邪惡登場 生活誌指定品5折起

全聯We Sweet甜點主推與美國人氣花生醬品牌Reese's聯名首波新品以及Hershey's經典款首波推出狂賣千萬，第2波4款新品即日起至2月4日限時登場，香濃微鹹花生醬搭配滑順巧克力的邪惡吸引力，趕快再買一波！

第2波4款新品、4種濃度，滿足甜點控的味蕾。「花生巧克力銅鑼燒」是入門款必吃，香濃的Reese's花生醬搭配特調Hershey's巧克力餡，甜鹹滋味交織；微濃系「花生巧克力布朗尼」使用Reese's香滑花生醬一起烘烤，還加入果乾與堅果，一盒有4塊小巧好入口。喜歡濃郁風味推薦「花生巧克力香緹杯」，輕盈爽口的巧克力奶油蛋糕體，中間夾入含有顆粒口感的香緹鮮奶油，並以Reese's瑞滋花生醬烘焙碎粒豆點綴，玻璃杯裝瞬間有高檔午茶感。而超濃系「花生巧克力黯黑布朗尼」嚴選厚濃系的花生巧克力甘納許，灑上花生角及巴芮脆片，雙層溼潤綿密巧克力蛋糕夾著奶香豐厚的花生香緹，是花生巧克力控絕對不可錯過的口袋名單。

歲末年初時刻，全聯福利中心也整理去年熱賣商品資訊找出年度8大消費趨勢，包含「品味升級」、「個性消費」、「青春維持」、「環境友善」、「積極防疫」、「健康志向」、「居家自煮」、「安心安全」等，並依據這些趨勢推出年度百大商品大賞，包含清潔用品、休閒食品、生鮮蔬果、麵包甜點、調理熟食等20個類別、超過200支暢銷品，自即日起至1月21日止，以最低全聯價5折起的價格回饋消費者，另購買指定商品任2件再加贈1枚印花。

另外，即日起至2月4日期間還推出年度百大預購商品大賞，精選去年引發消費者換購風潮的3大品牌、7樣商品，包含TOFFY推出的馬卡龍色系復古經典小家電「Aroma自動研磨咖啡機」，以及BRUNO明星商品「多功能電烤盤」、「羅恩RON西式刀具三件組」等，會員最少只要使用300福利點即可加價購，就能用最低市價1.7折起帶回夢幻逸品。