萊爾富春節禮盒開賣！門市現售指定禮盒「早鳥限時優惠2件9折」

搶攻年節商機，萊爾富門市現售、專刊預購、萊購物平台三管齊下，精選一系列喜氣十足的年節禮盒，萊爾富門市即日起至3月9日提供逾百款餅乾、零嘴、養生、玩具等禮盒，1月12日前購買可享指定禮盒早鳥優惠價2件9折，1月13日至3月9日購買指定禮盒則可享2件95折；另外萊爾富也針對「Hi-Life VIP」App會員推出優惠，即日起至3月9日於結帳時報手機號碼，購買指定禮盒消費滿666元再送33元購物金。

萊爾富門市現售人氣伴手禮，售價自169元至2,250元不等，包括Tivolina紅帽子粉紅帽禮盒原價980元、新春價780元，下殺79折，紅帽子藍帽禮盒原價660元、新春價550元；同樣也是以喜氣的紅絲絨禮盒設計的OREO迎春納福禮盒新春優惠價289元；經典口味一次滿足的77經典雙饗綜合禮盒新春價299元；3種口味一次收錄的新貴派大格酥綜合禮盒原價259元、新春價249元；義美精緻蛋捲禮盒享新春價275元；萬歲牌天然果物堅果禮盒新春價299元；盛香珍禮讚堅果禮盒新春價399元；北日本美味餅乾禮盒原價519元、新春價499元。

另有多項高CP值的199元伴手禮，包括Dr.Q 水果蒟蒻果凍禮盒、Pocky餅乾棒馬克杯禮盒、樂事派對箱（樂事抱枕）、Mickey榛果巧克力脆捲桶、喜年來原味蛋捲大發禮盒和芝麻蛋捲大發禮盒、橘平屋海苔蛋捲禮盒（原味）等，1月12日前購買2件還可享早鳥9折優惠。

除了門市精選的特色禮盒之外，萊爾富也一次推出《歲末年終尾牙宴》、《新春好伴手》、《迎春食刻》3本預購專刊，收錄各式3C家電、熱銷零嘴、冰品甜點、養生飲品、即食滷味、精選生鮮、話題禮盒、水果禮盒、人氣團購等精選商品。《新春好伴手》預購專刊提供逾70項商品，售價自199元至6,912元不等，包括一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕預購價342元；以仿真新台幣、美金、英鎊外型打造的嘉冠喜鈔票（萬萬）煎餅預購價439元等，也針對「Hi-Life VIP」App會員推出專屬優惠，2月21日前購買指定禮盒享2件95折。