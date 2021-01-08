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萊爾富春節禮盒開賣！門市現售指定禮盒「早鳥限時優惠2件9折」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富推出精選年節好禮，門市現售、專刊預購、萊購物平台三管齊下，滿足不同消費者的送禮需求。圖／萊爾富提供
萊爾富推出精選年節好禮，門市現售、專刊預購、萊購物平台三管齊下，滿足不同消費者的送禮需求。圖／萊爾富提供

搶攻年節商機，萊爾富門市現售、專刊預購、萊購物平台三管齊下，精選一系列喜氣十足的年節禮盒，萊爾富門市即日起至3月9日提供逾百款餅乾、零嘴、養生、玩具等禮盒，1月12日前購買可享指定禮盒早鳥優惠價2件9折，1月13日至3月9日購買指定禮盒則可享2件95折；另外萊爾富也針對「Hi-Life VIP」App會員推出優惠，即日起至3月9日於結帳時報手機號碼，購買指定禮盒消費滿666元再送33元購物金。

萊爾富門市現售人氣伴手禮，售價自169元至2,250元不等，包括Tivolina紅帽子粉紅帽禮盒原價980元、新春價780元，下殺79折，紅帽子藍帽禮盒原價660元、新春價550元；同樣也是以喜氣的紅絲絨禮盒設計的OREO迎春納福禮盒新春優惠價289元；經典口味一次滿足的77經典雙饗綜合禮盒新春價299元；3種口味一次收錄的新貴派大格酥綜合禮盒原價259元、新春價249元；義美精緻蛋捲禮盒享新春價275元；萬歲牌天然果物堅果禮盒新春價299元；盛香珍禮讚堅果禮盒新春價399元；北日本美味餅乾禮盒原價519元、新春價499元。

另有多項高CP值的199元伴手禮，包括Dr.Q 水果蒟蒻果凍禮盒、Pocky餅乾棒馬克杯禮盒、樂事派對箱（樂事抱枕）、Mickey榛果巧克力脆捲桶、喜年來原味蛋捲大發禮盒和芝麻蛋捲大發禮盒、橘平屋海苔蛋捲禮盒（原味）等，1月12日前購買2件還可享早鳥9折優惠。

除了門市精選的特色禮盒之外，萊爾富也一次推出《歲末年終尾牙宴》、《新春好伴手》、《迎春食刻》3本預購專刊，收錄各式3C家電、熱銷零嘴、冰品甜點、養生飲品、即食滷味、精選生鮮、話題禮盒、水果禮盒、人氣團購等精選商品。《新春好伴手》預購專刊提供逾70項商品，售價自199元至6,912元不等，包括一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕預購價342元；以仿真新台幣、美金、英鎊外型打造的嘉冠喜鈔票（萬萬）煎餅預購價439元等，也針對「Hi-Life VIP」App會員推出專屬優惠，2月21日前購買指定禮盒享2件95折。

此外，萊爾富也同步於虛實整合的「萊購物」平台推出線上禮展，包含年節禮盒、熱銷零嘴、卡通肖像禮盒等，即日起至1月19日購買指定禮盒可享早鳥優惠價最低65折起，消費者可於「Hi-Life VIP」App內的萊購物頁面進行選購，除了享有早鳥優惠折扣，再加碼送滿額購物金50元（滿150元使用，預計於1月28日前派發）。「萊購物」平台也推出一系列超萌卡通肖像造型禮盒，包括白爛貓捲心酥禮盒原價250元、萊購物特價238元；蠟筆小新小手提箱點心盒原價299元、萊購物特價284元；嚕嚕米奶油酥餅禮盒原價289元、萊購物特價275元；喜年來角落小夥伴芝麻小蛋捲禮盒原價360元、萊購物特價342元；Hello Kitty迷你捲心酥禮盒195g原價450元、萊購物特價428元。

「喜之坊財圓廣進圓片牛軋糖」，萊爾富《新春好伴手》預購專刊預購價420元。圖／萊爾富提供
「喜之坊財圓廣進圓片牛軋糖」，萊爾富《新春好伴手》預購專刊預購價420元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出精選年節好禮，門市現售、專刊預購、萊購物平台三管齊下，滿足不同消費者的送禮需求。圖／萊爾富提供
萊爾富推出精選年節好禮，門市現售、專刊預購、萊購物平台三管齊下，滿足不同消費者的送禮需求。圖／萊爾富提供
萊爾富門市現售逾百款超夯春節伴手禮，1月12日前購買可享指定禮盒早鳥優惠價2件9折。圖／萊爾富提供
萊爾富門市現售逾百款超夯春節伴手禮，1月12日前購買可享指定禮盒早鳥優惠價2件9折。圖／萊爾富提供
「一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕」，萊爾富《新春好伴手》預購專刊預購價342元。圖／萊爾富提供
「一之鄉麻將烙印蜂蜜蛋糕」，萊爾富《新春好伴手》預購專刊預購價342元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出樂事卡納赫拉禮盒（保冷袋），新春價169元。圖／萊爾富提供
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「嘉冠喜鈔票（萬萬）煎餅」，萊爾富《新春好伴手》預購專刊預購價439元。圖／萊爾富提供
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萊爾富虛實整合的萊購物平台推出「線上禮展」， 1月19日前可享指定禮盒早鳥優惠價最低65折，再送購物金50元。圖／萊爾富提供
萊爾富虛實整合的萊購物平台推出「線上禮展」， 1月19日前可享指定禮盒早鳥優惠價最低65折，再送購物金50元。圖／萊爾富提供

卡通 伴手禮

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