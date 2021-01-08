小林眼鏡轉型年輕化 邀緋聞組合邱鋒澤、采子任代言人

小林眼鏡為了轉型抓住年輕市場，陸續邀請了包括畢書盡、吳慷仁擔任代言人，而2021年開始品牌更直接找來緋聞男、女組合的邱鋒澤與采子出任新年度代言人。形象廣告以錯位手法展現趣味互動，來強調輕量化、彈性佳、舒適度高的全新VENTO系列產品。

創立40年的小林眼鏡為了VENTO系列的推出，反應年輕市場的喜好，特別邀請了高人氣的邱鋒澤、采子合體擔任代言人，並曝光全新形象廣告。透過錯位的拍攝剪輯手法，讓兩人在廣告短片中展現趣味互動，甚至有著邱鋒澤在廣告中頻喊好Q（好可愛），像是采子被撩的畫面出現，彷彿呼應兩人現實中被傳作緋聞男、女朋友的新聞一樣。面對這樣的安排，采子只能無奈的說「平常就很常發生這種事啦，所以粉絲都說我們好像每天都在打打鬧鬧」，也間接說明了兩人私下的好交情。