史努比70周年展台北最終場 免費入場鐵粉快報到

史努比鐵粉必看，新光三越台北南西店自1/8起至3/7在一館9F活動會館舉辦「PEANUTS花生漫畫-70周年巡迴展」台北最終場，台北場帶來全新展覽設計與全新限定商品，有各年代角色樣貌與打造漫畫場景，展覽免費入場讓粉絲盡情感受PEANUTS花生漫畫各角色的可愛魅力。

一進入展區，以華麗耀眼的金色幾何史努比公仔為開場，還有光影拍照區，從門口就打算讓粉絲拍不停。這次70周年展區除了有巨型扭蛋機外，也有姓名貼機和紀念軍牌機，可製作專屬自己的70周年紀念品。