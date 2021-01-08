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史努比70周年展台北最終場 免費入場鐵粉快報到
史努比鐵粉必看，新光三越台北南西店自1/8起至3/7在一館9F活動會館舉辦「PEANUTS花生漫畫-70周年巡迴展」台北最終場，台北場帶來全新展覽設計與全新限定商品，有各年代角色樣貌與打造漫畫場景，展覽免費入場讓粉絲盡情感受PEANUTS花生漫畫各角色的可愛魅力。
一進入展區，以華麗耀眼的金色幾何史努比公仔為開場，還有光影拍照區，從門口就打算讓粉絲拍不停。這次70周年展區除了有巨型扭蛋機外，也有姓名貼機和紀念軍牌機，可製作專屬自己的70周年紀念品。
台北最終場有多款限量商品，除了限量紀念幣套組以花生漫畫人物造型為主題，一次蒐集花生漫畫裡的經典人物，背面則以PEANUTS™花生漫畫70周年官方logo為主，材質為鋅合金，古銀色系呈現出復古且懷舊風格。另推出史努比鑽石切面公仔，有白色、白金、玫瑰金3款可選，台北展覽檔期限量販售。同時也推出實用的口罩、口罩盒、飲料杯套等生活小物。
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