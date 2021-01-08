「功夫熊貓」躍上REEBOK聯名鞋、:CHOCOOLATE攜手New Balance打造必搶潮履

聯名永遠是話題與人氣的保證，因此運動品牌REEBOK為了要維持聲量，最新跨界之作就是與動畫電影《功夫熊貓》合作；而潮牌:CHOCOOLATE則是攜手New Balance翻玩經典鞋款，創造出潮流迷必搶聯名鞋與服飾。

繼《小小兵》黃色旋風後，REEBOK攜手高人氣動畫電影《功夫熊貓》，打造全新Kung Fu Panda鞋款與服飾。在系列的第四集電影上映之前，REEBOK將其中經典角色色系與東方意象，融入招牌的PUMP、CLUB C、ZIG鞋款與服飾。像是INSTAPUMP FURY鞋，配色以熊貓阿波穿著的拼接短褲為靈感，採黑、白、咖啡為主色呈現，鞋頭、鞋舌與鞋後跟使用合成的白色絨面皮革搭配龍紋圖騰，象徵著主角最終成為神龍大俠的意涵。服飾部分則將將Kung Fu Panda英文與REEBOK Logo結合，再搭配主角阿波武打姿勢圖案，出現在胸前、後背或袖口。

:CHOCOOLATE則與運動品牌New Balance跨界，推出聯名鞋款、兩款圓領衫及一款運動休閒褲。為了彰顯兩個品牌特色，系列單品均印上各自的Logo作為點綴，配上白、經典灰及海軍藍色作主調，帶出簡約質感。聯名系列中最受矚目的鞋款，以兼具機能及高科技美學的997H型號為基礎，延續使用絨面革和網眼材料製成鞋面，鞋舌位置顯眼的Hytrel Thermoplastic熱塑膠彈性穩定片則用上合成皮革來展示。為讓鞋身輕量化， 997H中底採用GCEVA物料製作，以取代原有的ENCAP及C-CAP雙緩震系統中底，結合經典與舒適。

:CHOCOOLATE與New Balance聯名系列鞋款4,599元。圖／I.T提供

:CHOCOOLATE與New Balance聯名系列圓領衫2,559元。圖／I.T提供

REEBOK x Kung Fu Panda連帽上衣2,280元。圖／REEBOK提供

REEBOK x Kung Fu Panda圓領衫2,080元。圖／REEBOK提供

:CHOCOOLATE與New Balance聯名系列連帽上衣2,999元。圖／I.T提供