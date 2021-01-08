「臺灣黑熊」二度摘金 臺虎精釀推酸櫻桃黑森林限定版

顏色總能傳遞相似形象，像是討喜可愛的台灣黑熊，與風味醇厚的黑啤酒，在黑色的連結下，竟也有沈穩的巧妙印象連結。從2016到2019，臺虎精釀的桶陳酒款「臺灣黑熊」已陸續在日本國際啤酒大賽（The International Beer Cup）、亞洲啤酒大賽（The Asia Beer Cup）、世界啤酒大賽（World Beer Award）頻獲肯定，日前更於2020年日本國際啤酒大賽二度摘金，臺虎精釀遂於2021年開春加碼帶來「臺灣黑熊波本桶陳－酸櫻桃黑森林限定版」。

由於加入大量黑櫻桃與酸櫻桃釀造，為醇厚酒感注入輕盈活潑層次，同時也突破傳統黑啤酒的既定風味印象。波本桶的木質調賦予酒體香草、堅果的大地氣息，而鮮明撲鼻的黑巧克力香氣，創造出扎實、仿如黑森林蛋糕般的華麗口感，同樣合適成為餐後的甜點酒，為飽足感畫上神來一筆。

由於採限量販售，酒款將僅於啜飲室大安、啜飲室信義店、Driftwood 西門町、啜飲室台中與部分通路，從1月7日期限定販售。同時瞄準年節送禮商機，凡購買2021年「酸櫻桃黑森林限定版」酒款，另附贈燙金環保水洗牛皮紙袋一只，牛皮紙袋採環保材質製造，並以可愛的黑熊燙金線條為主視覺，手提式圓長袋型，也可收納其他不同玻璃瓶身，成為年節聚餐或日常團聚的質感伴手。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康