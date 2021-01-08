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秀智搶先到手的迷濛藍手袋 是DIOR全新的早春翻蓋包

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
秀智選搭Dior Caro迷濛藍籐格紋翻蓋包。圖／取自IG
秀智選搭Dior Caro迷濛藍籐格紋翻蓋包。圖／取自IG

迪奧先生的妹妹Catherine Dior再次成為DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的靈感來源，在2021早春度假系列推出Dior Caro鍊帶翻蓋包款，品牌好友秀智馬上拎了一個迷濛藍色籐格紋款式嘗鮮，開心地以包款成為社群照片的主角。

Caro迪奧先生的妹妹Catherine Dior在二戰時使用的別名「Caro」成為包款名稱，Dior Caro於義大利皮革工坊製作，以悉心切割的小牛皮皮革，在18,000道縫點交錯下打造了紋理對稱的精細籐格紋；金熔壓紋的Christian Dior字樣，燙印在包款內裡的皮牌之上，品牌縮寫的金屬CD字樣開闔旋釦，呼應了皮革鍊帶的金屬點綴，搭配小牛皮、丹寧布打造翻蓋包，並推出大、小兩種尺寸。如同Maria Grazia Chiuri設計的多個包款，Dior Caro也可以將皮革鍊帶換上另購的刺繡背帶，打造時髦運動風。

Dior Caro共有黑、灰、米色與象牙白等色款，也有亮眼迷人的色調例如濃烈的紅色，或是輕盈的迷濛藍、薄荷綠與風玫瑰粉；此外，俏麗的小型尺寸另推出3款限定系列，有叛逆的麂皮刷毛、帥氣的刺繡丹寧以及時裝秀上具有紮染效果的丹寧款式。

Dior Caro駝色翻羊毛小型翻蓋包，14萬元。圖／DIOR提供
Dior Caro駝色翻羊毛小型翻蓋包，14萬元。圖／DIOR提供
秀智選搭Dior Caro迷濛藍籐格紋翻蓋包。圖／取自IG
秀智選搭Dior Caro迷濛藍籐格紋翻蓋包。圖／取自IG
Dior Caro薄荷綠籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro薄荷綠籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro丹寧籐格紋刺繡小型翻蓋包，11萬元。圖／DIOR提供
Dior Caro丹寧籐格紋刺繡小型翻蓋包，11萬元。圖／DIOR提供
Dior Caro拿鐵白籐格紋柔軟小牛皮大型翻蓋包，14萬元元。圖／DIOR提供
Dior Caro拿鐵白籐格紋柔軟小牛皮大型翻蓋包，14萬元元。圖／DIOR提供
秀智選用DIOR全新的Caro包款迷濛藍色。圖／取自IG、DIOR提供
秀智選用DIOR全新的Caro包款迷濛藍色。圖／取自IG、DIOR提供
Dior Caro為2021早春系列全新鍊帶包款。圖／DIOR提供
Dior Caro為2021早春系列全新鍊帶包款。圖／DIOR提供
Dior Caro多彩紮染丹寧籐格紋刺繡小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro多彩紮染丹寧籐格紋刺繡小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro在18,000道縫點交錯下打造了紋理對稱的精細籐格紋。圖／DIOR提供
Dior Caro在18,000道縫點交錯下打造了紋理對稱的精細籐格紋。圖／DIOR提供

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