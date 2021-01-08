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秀智搶先到手的迷濛藍手袋 是DIOR全新的早春翻蓋包
迪奧先生的妹妹Catherine Dior再次成為DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的靈感來源，在2021早春度假系列推出Dior Caro鍊帶翻蓋包款，品牌好友秀智馬上拎了一個迷濛藍色籐格紋款式嘗鮮，開心地以包款成為社群照片的主角。
Caro迪奧先生的妹妹Catherine Dior在二戰時使用的別名「Caro」成為包款名稱，Dior Caro於義大利皮革工坊製作，以悉心切割的小牛皮皮革，在18,000道縫點交錯下打造了紋理對稱的精細籐格紋；金熔壓紋的Christian Dior字樣，燙印在包款內裡的皮牌之上，品牌縮寫的金屬CD字樣開闔旋釦，呼應了皮革鍊帶的金屬點綴，搭配小牛皮、丹寧布打造翻蓋包，並推出大、小兩種尺寸。如同Maria Grazia Chiuri設計的多個包款，Dior Caro也可以將皮革鍊帶換上另購的刺繡背帶，打造時髦運動風。
Dior Caro共有黑、灰、米色與象牙白等色款，也有亮眼迷人的色調例如濃烈的紅色，或是輕盈的迷濛藍、薄荷綠與風玫瑰粉；此外，俏麗的小型尺寸另推出3款限定系列，有叛逆的麂皮刷毛、帥氣的刺繡丹寧以及時裝秀上具有紮染效果的丹寧款式。
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