快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑜伽迷看過來！easyoga搶眼春夏新品 時髦又舒適穿過就回不去了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
easyoga春夏系列短版挖背背心1,680元。圖／easyoga提供
easyoga春夏系列短版挖背背心1,680元。圖／easyoga提供

被瑜伽運動愛好者喻為CP值最高的台灣品牌easyoga在粉絲期盼下，也推出了春夏新品，強調貼身舒適、吸濕排汗確保有修身剪裁，讓女性舉手投足間均流露出不同的美感。運動品牌PUMA也打造了新一季的瑜伽服飾系列，主打新配色與透氣科技，符合女性的運動需求。

easyoga別具新意的春夏REDVelvet ®系列，設計發想源自沙漠於在不同光線折射下所呈現出的色彩，於是以朦朧的紗網為輪廓，加上沙漠景色為主調，穿上就能氣質滿分。另外還提供專為瑜伽學習者、專業瑜伽老師而設計的LA-VEDA款，剪裁凸顯身材線條，配色奪目搶眼卻十分百搭。easyoga設計師將時尚服飾的細節結合瑜伽風格，強調貼身舒適、吸濕排汗、修身剪裁設計，打造出抓住眼球的服飾。easyoga藉由斑斕璀璨沙丘所呈現出千變萬化的景致，呼應女性多變的面貌，既能優雅能狂野，舉手投足間呈現不同美感。

easyoga春夏系列短版挖背背心1,680元。圖／easyoga提供
easyoga春夏系列短版挖背背心1,680元。圖／easyoga提供

這一季PUMA STUDIO加入湛藍新色，除了一系列專業瑜珈服飾新品外，更同步推出專屬瑜珈墊、瑜珈墊收納袋、及瑜珈專用襪等全方位裝備。PUMA以「Your Move」為發想，在瑜珈運動系列服飾採用高彈力伸展機能性面料，透過鏤空及高腰輪廓剪裁，打造輕盈透氣的無暇親膚體感。系列中的短版雙層運動背心，結合dryCELL透氣科技面料，讓肌膚隨時保持清爽不黏膩。而STUDIO 9分緊身褲，採用再生聚酯材質製成，隱藏式腰後口袋更提供收納便利性，同樣具有透氣科技加持全方位吸濕排汗，藉由彈力高腰剪裁形塑最佳曲線。

PUMA隱形襪260元。圖／PUMA提供
PUMA隱形襪260元。圖／PUMA提供

PUMA瑜珈系列短版雙層運動背心980元。圖／PUMA提供
PUMA瑜珈系列短版雙層運動背心980元。圖／PUMA提供

PUMA訓練系列美背低衝擊運動內衣1,280元、9分緊身褲1,780元、瑜珈墊收納袋1,780元、瑜珈墊1,380元。圖／PUMA提供
PUMA訓練系列美背低衝擊運動內衣1,280元、9分緊身褲1,780元、瑜珈墊收納袋1,780元、瑜珈墊1,380元。圖／PUMA提供

瑜珈 品牌

延伸閱讀

男子高空跳傘iPhone墜落12000呎 尋回竟還開機中

體重常年53公斤 「冰山美人」凍齡美成這樣

PUMA繽紛配色新裝上身 蔡依林加碼秀吸睛美腿、纖腰

搶先穿！KIMBERLEY、石知田捧場PUMA聯名MICHAEL LAU新裝

相關新聞

國際疫情升溫！台北晶華開第一槍 啟動用餐實聯制

國際新冠疫情持續升溫，飯店業龍頭台北晶華酒店宣布即日起全面落實「用餐實聯制」，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，有鑑於寒...

秀智搶先到手的迷濛藍手袋 是DIOR全新的早春翻蓋包

迪奧先生的妹妹Catherine Dior再次成為DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的靈感...

瑜伽迷看過來！easyoga搶眼春夏新品 時髦又舒適穿過就回不去了

被瑜伽運動愛好者喻為CP值最高的台灣品牌easyoga在粉絲期盼下，也推出了春夏新品，強調貼身舒適、吸濕排汗確保有修身剪...

凱蒂貓、美樂蒂都有！7-11「6款三麗鷗醫療口罩限量預購」時間快筆記

防疫期間7-ELEVEN持續引進多種規格口罩，並以App下訂、免排隊的「OPEN POINT會員專屬口罩預購活動」吸引會...

7-ELEVEN三麗鷗醫療口罩又來了！一次推六款新花色

7-ELEVEN三麗鷗醫療口罩OPEN POINT會員預購活動又來了！7-ELEVEN表示，此次一口氣推出六款全新花色，...

穿和服「套餐買1送1」！王品「藝奇」升級　A5和牛上桌

王品集團近年積極針對旗下品牌進行轉型，繼日式鍋物餐廳「聚」之後，創立於2005年的「ikki藝奇」近期也針對裝潢、菜色進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。