瑜伽迷看過來！easyoga搶眼春夏新品 時髦又舒適穿過就回不去了

被瑜伽運動愛好者喻為CP值最高的台灣品牌easyoga在粉絲期盼下，也推出了春夏新品，強調貼身舒適、吸濕排汗確保有修身剪裁，讓女性舉手投足間均流露出不同的美感。運動品牌PUMA也打造了新一季的瑜伽服飾系列，主打新配色與透氣科技，符合女性的運動需求。

easyoga別具新意的春夏REDVelvet ®系列，設計發想源自沙漠於在不同光線折射下所呈現出的色彩，於是以朦朧的紗網為輪廓，加上沙漠景色為主調，穿上就能氣質滿分。另外還提供專為瑜伽學習者、專業瑜伽老師而設計的LA-VEDA款，剪裁凸顯身材線條，配色奪目搶眼卻十分百搭。easyoga設計師將時尚服飾的細節結合瑜伽風格，強調貼身舒適、吸濕排汗、修身剪裁設計，打造出抓住眼球的服飾。easyoga藉由斑斕璀璨沙丘所呈現出千變萬化的景致，呼應女性多變的面貌，既能優雅能狂野，舉手投足間呈現不同美感。

easyoga春夏系列短版挖背背心1,680元。圖／easyoga提供

這一季PUMA STUDIO加入湛藍新色，除了一系列專業瑜珈服飾新品外，更同步推出專屬瑜珈墊、瑜珈墊收納袋、及瑜珈專用襪等全方位裝備。PUMA以「Your Move」為發想，在瑜珈運動系列服飾採用高彈力伸展機能性面料，透過鏤空及高腰輪廓剪裁，打造輕盈透氣的無暇親膚體感。系列中的短版雙層運動背心，結合dryCELL透氣科技面料，讓肌膚隨時保持清爽不黏膩。而STUDIO 9分緊身褲，採用再生聚酯材質製成，隱藏式腰後口袋更提供收納便利性，同樣具有透氣科技加持全方位吸濕排汗，藉由彈力高腰剪裁形塑最佳曲線。

PUMA隱形襪260元。圖／PUMA提供

PUMA瑜珈系列短版雙層運動背心980元。圖／PUMA提供