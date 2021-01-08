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凱蒂貓、美樂蒂都有！7-11「6款三麗鷗醫療口罩限量預購」時間快筆記
防疫期間7-ELEVEN持續引進多種規格口罩，並以App下訂、免排隊的「OPEN POINT會員專屬口罩預購活動」吸引會員選購，截至目前已累計超過10萬人次使用OPEN POINT App購買。繼上回三麗鷗口罩熱賣之後，7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App展開全新「三麗鷗醫療口罩」限量預購活動，一口氣推出6款Hello Kitty、Melody美樂蒂的全新花色，連口罩耳繩都搭配了繽紛粉嫩色系，粉絲快衝一波！
7-ELEVEN本次OPEN POINT會員專屬的三麗鷗醫療口罩限量預購活動中，共有搭配手繪風格花朵設計的南六醫療口罩「Hello Kitty奼紫嫣紅」款15入裝、搭配草莓與蝴蝶結圖案的南六醫療口罩「Hello Kitty粉紅甜心」款15入裝、紫色調與可愛糖果圖案的南六醫療口罩「Hello Kitty草莓糖果」15入裝等3款，南六醫療口罩「Hello Kitty經典混搭款」15入裝則在一盒中有不同的Hello Kitty圖案設計，皆為雙鋼印醫療級平面成人口罩，各款預購價皆為OPEN POINT會員點數1點＋249元。
美樂蒂款則有雙鋼印的三麗鷗Melody成人醫療口罩25入裝、三麗鷗Melody兒童醫療口罩25入裝，粉色系的口罩搭配Melody圖案讓人少女心大噴發，預購價皆為OPEN POINT會員點數1點＋289元。
1月13日上午10點起將於OPEN POINT App限量開賣6款「三麗鷗醫療口罩」，數量有限售完為止，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品後選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即可，預購後約7天起到貨。
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