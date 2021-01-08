快訊

整理包／今晚8時起開搶集中檢疫所 必看5大QA

紅衣鴨語錄貼圖上架審核未過關 LINE退件原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱蒂貓、美樂蒂都有！7-11「6款三麗鷗醫療口罩限量預購」時間快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App展開全新「三麗鷗醫療口罩」限量預購活動，一口氣推出6款Hello Kitty、Melody的全新花色口罩。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App展開全新「三麗鷗醫療口罩」限量預購活動，一口氣推出6款Hello Kitty、Melody的全新花色口罩。圖／7-ELEVEN提供

防疫期間7-ELEVEN持續引進多種規格口罩，並以App下訂、免排隊的「OPEN POINT會員專屬口罩預購活動」吸引會員選購，截至目前已累計超過10萬人次使用OPEN POINT App購買。繼上回三麗鷗口罩熱賣之後，7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App展開全新「三麗鷗醫療口罩」限量預購活動，一口氣推出6款Hello Kitty、Melody美樂蒂的全新花色，連口罩耳繩都搭配了繽紛粉嫩色系，粉絲快衝一波！

7-ELEVEN本次OPEN POINT會員專屬的三麗鷗醫療口罩限量預購活動中，共有搭配手繪風格花朵設計的南六醫療口罩「Hello Kitty奼紫嫣紅」款15入裝、搭配草莓與蝴蝶結圖案的南六醫療口罩「Hello Kitty粉紅甜心」款15入裝、紫色調與可愛糖果圖案的南六醫療口罩「Hello Kitty草莓糖果」15入裝等3款，南六醫療口罩「Hello Kitty經典混搭款」15入裝則在一盒中有不同的Hello Kitty圖案設計，皆為雙鋼印醫療級平面成人口罩，各款預購價皆為OPEN POINT會員點數1點＋249元。

美樂蒂款則有雙鋼印的三麗鷗Melody成人醫療口罩25入裝、三麗鷗Melody兒童醫療口罩25入裝，粉色系的口罩搭配Melody圖案讓人少女心大噴發，預購價皆為OPEN POINT會員點數1點＋289元。

1月13日上午10點起將於OPEN POINT App限量開賣6款「三麗鷗醫療口罩」，數量有限售完為止，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品後選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即可，預購後約7天起到貨。

7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty奼紫嫣紅」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty奼紫嫣紅」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購粉嫩色系的三麗鷗Melody成人、兒童醫療口罩。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購粉嫩色系的三麗鷗Melody成人、兒童醫療口罩。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty粉紅甜心」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty粉紅甜心」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty草莓糖果」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty草莓糖果」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty奼紫嫣紅」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty奼紫嫣紅」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty經典混搭」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自1月13日起於OPEN POINT App開放限量預購南六醫療口罩「Hello Kitty經典混搭」款15入裝。圖／7-ELEVEN提供

口罩 Hello Kitty

延伸閱讀

7-ELEVEN三麗鷗醫療口罩又來了！一次推六款新花色

蛙蛙文創口罩消費爭議全國破1700件 新北僅17件協商案

全家開賣寶可夢醫療口罩 皮卡丘、卡比獸、耿鬼登場

Pinkoi再推6款「莫蘭迪款醫療口罩」　絕美大理石紋限量1萬盒

相關新聞

國際疫情升溫！台北晶華開第一槍 啟動用餐實聯制

國際新冠疫情持續升溫，飯店業龍頭台北晶華酒店宣布即日起全面落實「用餐實聯制」，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，有鑑於寒...

秀智搶先到手的迷濛藍手袋 是DIOR全新的早春翻蓋包

迪奧先生的妹妹Catherine Dior再次成為DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的靈感...

瑜伽迷看過來！easyoga搶眼春夏新品 時髦又舒適穿過就回不去了

被瑜伽運動愛好者喻為CP值最高的台灣品牌easyoga在粉絲期盼下，也推出了春夏新品，強調貼身舒適、吸濕排汗確保有修身剪...

凱蒂貓、美樂蒂都有！7-11「6款三麗鷗醫療口罩限量預購」時間快筆記

防疫期間7-ELEVEN持續引進多種規格口罩，並以App下訂、免排隊的「OPEN POINT會員專屬口罩預購活動」吸引會...

7-ELEVEN三麗鷗醫療口罩又來了！一次推六款新花色

7-ELEVEN三麗鷗醫療口罩OPEN POINT會員預購活動又來了！7-ELEVEN表示，此次一口氣推出六款全新花色，...

穿和服「套餐買1送1」！王品「藝奇」升級　A5和牛上桌

王品集團近年積極針對旗下品牌進行轉型，繼日式鍋物餐廳「聚」之後，創立於2005年的「ikki藝奇」近期也針對裝潢、菜色進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。