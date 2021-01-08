穿和服「套餐買1送1」！王品「藝奇」升級　A5和牛上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
藝奇本次也加入「岩板燒」概念，帶來新的用餐樂趣。記者陳睿中／攝影
藝奇本次也加入「岩板燒」概念，帶來新的用餐樂趣。記者陳睿中／攝影

王品集團近年積極針對旗下品牌進行轉型，繼日式鍋物餐廳「聚」之後，創立於2005年的「ikki藝奇」近期也針對裝潢、菜色進行改造，不僅導入浮世繪的佈景元素，還加入日本A5和牛、厚切生魚片、龍虎石斑鍋等餐點，以及「岩板燒」的料理概念，推出全新的「極上套餐」。即日起還有點指定套餐抽萬元禮、消費10客享88折、穿和服套餐買1送1等不同優惠。

藝奇是王品首個日本料理品牌，目前在台共有12間門市。店內原多採黑紅交錯的視覺設計，此次改造後，透過牆壁上增添浮世繪的畫作、加入日式造景等裝設，帶來不同的用餐氛圍。而菜單原本供應6款7道式的「經典套餐」，此次轉型中，再新增4款升級版的「極上套餐」，增添民眾的選擇性。

全新推出的「極上套餐」，採湯物、先付、刺身、極上強肴、食事、甘果物、飲品等7道式。其中擔任主食的極上強肴，共有極致銷魂和牛岩燒盛合、產地直送龍虎石斑鍋、野生鹽烤時令鮮魚、酒蒸鮮味海の幸等4種選擇。其中「極致銷魂和牛岩燒盛合」，選用了日本A5和牛、無骨牛小排、美國Prime級霜降牛等3種肉品，同時結合加熱至300度的岩板，讓民眾可以用岩板燒的方式，一次品嚐3種肉品的滋味。另外刺身也從3品升級為7品，並且將生魚片採厚切1.3公分的型態呈現，大幅提高CP值感受，每套均為980元。

同為7道式的「經典套餐」，則是有美國Prime級霜降牛、產地直送透抽佐明太子、稻香石燒豚等6種主餐選擇，刺身則是3品，每套則為698元。

即日起至1月31日期間，凡點「極致銷魂和牛岩燒盛合」、季節單品即可參加抽獎，首獎為萬元TOTO免治馬桶；另外憑臉書活動畫面，可享消費10客打88折的優惠。1月11日至1月22日期間，平日中午11:30～14:30，只要穿著「和服」至藝奇用餐，就可享「吃極上套餐送經典套餐」的優惠，現賺698元。

極上套餐中，也有「產地直送龍虎石斑鍋」可供選擇。記者陳睿中／攝影
極上套餐中，也有「產地直送龍虎石斑鍋」可供選擇。記者陳睿中／攝影
藝奇新推出的「極上套餐」，共有4款主餐可選，每套980元。記者陳睿中／攝影
藝奇新推出的「極上套餐」，共有4款主餐可選，每套980元。記者陳睿中／攝影
極上套餐的「極致銷魂和牛岩燒盛合」一次可吃到日本A5和牛、無骨牛小排、美國Prime級霜降牛等3種肉品。記者陳睿中／攝影
極上套餐的「極致銷魂和牛岩燒盛合」一次可吃到日本A5和牛、無骨牛小排、美國Prime級霜降牛等3種肉品。記者陳睿中／攝影
新推出的「極上套餐」，將刺身從3品升級為7品。記者陳睿中／攝影
新推出的「極上套餐」，將刺身從3品升級為7品。記者陳睿中／攝影

套餐 日本料理 和服

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