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THOM BROWNE終於要來台灣了！首家店將於2月開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
THOM BROWNE即將由CLUB 21引進台灣開設專門店。圖／取自IG、pinterest
THOM BROWNE即將由CLUB 21引進台灣開設專門店。圖／取自IG、pinterest

風格鮮明、低彩度、有一票死忠粉絲的美國品牌THOM BROWNE要在台灣開設專門店了，由代理商CLUB 21引進，將於2月在微風廣場開設全台唯一一家專門店，讓許多THOM BROWNE鐵粉摩拳擦掌等著去花錢，穿上韓星GD權志龍、金秀賢、宋仲基曾在戲劇或私服中詮釋的帥氣正裝。

西裝輪廓、袖身4槓條紋、非灰即藍、軍裝洋裝化Military Dress、百褶結構、紅白藍品牌標……，THOM BROWNE以一致的細節打造鮮明而近乎潔癖的時裝，近年更著迷雌雄同體，將男性正裝做極大化的發揮。創辦人1965年出生在美國賓州的Thom Browne，誕生在一個律師世家，父母和7個兄弟姊妹中的4位都是律師，他畢業於經濟系後發現對法律和經濟都毫無興趣，就到洛杉磯展開演員生涯，不意受到室友改造古著西裝的啟發，誘發Thom Browne的時尚魂，他也開始將西裝改造成他理想中的模樣，而他心中的形象象徵即是甘迺迪（John F. Kennedy）。

隨後於1998年擔任Club Monaco創意總監，2001年自立門戶創同名品牌，2006年獲得CFDA最佳男裝設計師的榮譽，Thom Browne對五、六○年代的辦公室風格始終著迷，也反映在服裝、形象圖之中。目前THOM BROWNE在台灣多為精品複合店引進，在2021年開始由CLUB 21代理，預計2月在微風廣場開幕；除了即將接手的THOM BROWNE之外，目前CLUB 21代理品牌包括 CK CALVIN KLEIN與rag & bone。

Thom Browne於2001年創立同名品牌。圖／取自WWD(Lexie Moreland)
Thom Browne於2001年創立同名品牌。圖／取自WWD(Lexie Moreland)
THOM BROWNE近年將百褶結構發揮到極致。圖／取自IG
THOM BROWNE近年將百褶結構發揮到極致。圖／取自IG
金秀賢在韓劇「來自星星的你」飾演都教授，課堂上就穿Thom Browne。圖／截自SBS
金秀賢在韓劇「來自星星的你」飾演都教授，課堂上就穿Thom Browne。圖／截自SBS
CLUB 21官方IG發布引進THOM BROWNE訊息。圖／取自IG
CLUB 21官方IG發布引進THOM BROWNE訊息。圖／取自IG
GD權志龍曾詮釋THOM BROWNE。圖／取自pinterest
GD權志龍曾詮釋THOM BROWNE。圖／取自pinterest
雌雄同體是Thom Browne熱愛的中心思想。圖／取自IG
雌雄同體是Thom Browne熱愛的中心思想。圖／取自IG

品牌 西裝 微風

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