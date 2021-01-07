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THOM BROWNE終於要來台灣了！首家店將於2月開幕
風格鮮明、低彩度、有一票死忠粉絲的美國品牌THOM BROWNE要在台灣開設專門店了，由代理商CLUB 21引進，將於2月在微風廣場開設全台唯一一家專門店，讓許多THOM BROWNE鐵粉摩拳擦掌等著去花錢，穿上韓星GD權志龍、金秀賢、宋仲基曾在戲劇或私服中詮釋的帥氣正裝。
西裝輪廓、袖身4槓條紋、非灰即藍、軍裝洋裝化Military Dress、百褶結構、紅白藍品牌標……，THOM BROWNE以一致的細節打造鮮明而近乎潔癖的時裝，近年更著迷雌雄同體，將男性正裝做極大化的發揮。創辦人1965年出生在美國賓州的Thom Browne，誕生在一個律師世家，父母和7個兄弟姊妹中的4位都是律師，他畢業於經濟系後發現對法律和經濟都毫無興趣，就到洛杉磯展開演員生涯，不意受到室友改造古著西裝的啟發，誘發Thom Browne的時尚魂，他也開始將西裝改造成他理想中的模樣，而他心中的形象象徵即是甘迺迪（John F. Kennedy）。
隨後於1998年擔任Club Monaco創意總監，2001年自立門戶創同名品牌，2006年獲得CFDA最佳男裝設計師的榮譽，Thom Browne對五、六○年代的辦公室風格始終著迷，也反映在服裝、形象圖之中。目前THOM BROWNE在台灣多為精品複合店引進，在2021年開始由CLUB 21代理，預計2月在微風廣場開幕；除了即將接手的THOM BROWNE之外，目前CLUB 21代理品牌包括 CK CALVIN KLEIN與rag & bone。
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