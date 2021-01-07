蝦皮購物「新年穿搭」限時下殺2折起　少女系單品最低百元有找

迎接新年換新衣，蝦皮購物近2個月「內睡衣」需求量占整體女裝類別的近2成，穩居銷售榜首，寒冬必備的「長褲」、「外套罩衫」及「毛衣」類別都擠進前5名。蝦皮購物即日起至1月11日推出「可甜可鹽少女系」活動，百件時尚單品全面4折起，最低百元有找；1月11日至1月18日還將推出「女王內衣館」，新春內衣下殺2折起。

蝦皮購物「可甜可鹽少女系」活動主打兼具甜美與率性風格的時尚單品，包括迷人簡約上衣、好感萌系針織、率性風衣大衣、浪漫甜美長裙等4大系列全面下殺4折起，像是冬日必備氣質款復古格紋長裙，搭配米色雙排扣毛呢外套就可化身溫柔小姊姊；下殺5.8折的落肩V領針織背心配上特價389元的收腰西裝風衣外套，俐落帥氣感立現；更有抗寒針織上衣活動優惠價95元。