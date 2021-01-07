燦坤會員特典百萬還元金大方抽！限時限量秒殺商品3折起

過年前3C家電除舊布新、採買孝親禮需求大增，趁優惠檔期入手更實惠，燦坤Awesome會員特典1月8日至1月12日開跑，祭出百萬還元金大方抽，單張發票滿額即可天天抽10萬元還元金，活動期間每天中午12點開賣的排隊秒殺商品限時限量下殺3折起，更祭出SAMPO輕量深層筋膜槍、大同10人份不鏽鋼內鍋電鍋等超殺滿額禮，最高可將iPhone 12 Pro Max 128GB或SAMSUNG 65型4K液晶顯示器免費帶回家。

燦坤Awesome會員特典推出多項限時限量超殺優惠，包括iPhone 12 128GB原價28,500元，現折1,288元；新款MacBook Air M1滿萬元送500配件金，並可搭配教育方案優惠，最高可折抵3,200元；acer 10代i7電競混碟冠軍筆電原價29,900元、優惠價22,999元。

迎接農曆春節，燦坤也強推孝親商品系列，SAMSUNG 65吋4K QLED智慧連網電視原價69,900元、優惠價46,900元，買就送價值12,800元的翻轉氣炸鍋，再享原廠回函送2,000元郵政禮券及市價4,990元的Soundbar；Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱原價46,900元、優惠價39,900元。另有組合優惠，JVC 40吋FHD液晶顯示器＋大通4K智慧電視盒原價12,787元、優惠價6,999元；購買Motorola moto e6 PLUS原廠皮套＋玻璃保護貼組，即可享2,999元加購moto e6 PLUS智慧手機一台，限量500台。

為了滿足過年期間的影音娛樂需求，本次燦坤Awesome會員特典也特別推出PS5主機搭配重量級遊戲「漫威蜘蛛人：邁爾斯．摩拉斯」、「惡魔靈魂Demons Souls」限量組合特價21,580元，預購最快可於農曆年前到貨；OVO百吋無框電視K1的螢幕尺寸最高可達200吋，原價32,980元、限量優惠價22,980元。